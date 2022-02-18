ViuTV的原創劇集《IT狗》好看，節奏、故事內容、對白、拍攝手法、演員質素都很令我眼前一亮，很久沒追看本地劇集了，這齣是罕有地由頭追到尾，每集都有些對白會引起觀眾共鳴，顯示了編導的觸覺和演員的功力，我看得出誠意和用心。

當然，每人喜好各異，我只為自己說話，此劇啱我口味，皆因我最怕看到那些非常脫節的對白，例如，電話響了，演員邊走去聽電話邊自言自語地說：「等我聽個電話先」；又或一枱人食飯，阿哥邊夾餸邊向阿妹說：「阿妹，嗱，你就最鍾意食雞㗎喇，等阿哥夾件雞過你食啦﹗」然後阿妹會回應：「多謝，我嘅好哥哥。」繼而相視而笑。現實生活會有家人這樣對話嗎？

說回《IT狗》，當中有一幕很有張力：原創公司PayPayDuck被無賴公司PayPayEgg抄襲，但抄人者卻反告原創者抄襲，有一幕是一個像顧問的角色Cathy（彭秀慧飾）跟抄襲者公司頭目阿Lou的對白：「其實你同我都知，抄人蹺嗰個係你喎……你知唔知你同阿信（原創公司的創辦人）最大嘅分別係咩？阿信份人呢，成日只係諗點樣可以做好PayPayDuck，但佢從來都無諗過要搞死PayPayEgg，相反你哋呢，成日只係諗點樣搞死對家，但就從來都無諗點樣做好自己嘅公司。」職場人看到必有共鳴。

有些人，眼光只顧盯着別人、心思只放在對方身上找錯處兼如何鬥垮對方，卻鮮有用腦想想如何把自己和我方的質素提升。滿腦子都在想盡辦法要搞死敵人的人，自身很難是快樂的人吧？﹗而這類人究竟是因為長期只顧盯着和搞死別人而變得毫無作為，還是正因為自己料子平庸而只能靠搞垮別人才能生存，則是一個雞先定蛋先的問題。但這類人普遍都有同一共享下場：「害人終害己」，搞不死別人，自己卻成了想討好的上頭之用完即棄廢物。劇中阿Lou的收場，大快人心。