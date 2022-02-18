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韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價

副刊版 2022/02/18

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有韓國No.1果汁連鎖店美譽的JUICY Fresh Juice Bar，在韓國有超過800個售賣點，更於日本、美國、澳洲、馬來西亞等地開分店，最近就進駐鰂魚涌，讓更多食客能體驗到健康美味的果汁。

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欄名 : 新鮮熱辣

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