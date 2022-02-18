韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 副刊版 2022/02/18 分享： 有韓國No.1果汁連鎖店美譽的JUICY Fresh Juice Bar，在韓國有超過800個售賣點，更於日本、美國、澳洲、馬來西亞等地開分店，最近就進駐鰂魚涌，讓更多食客能體驗到健康美味的果汁。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 2022/02/16 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 2022/02/14 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 金域假日酒店 推出意大利及中式美食外賣 2022/02/14 金域假日酒店 推出意大利及中式美食外賣 歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 2022/02/12 歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 2022/02/11 泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 美國 日本 餐廳 澳洲 魚 咖啡 減肥 飲品 馬來西亞 鰂魚涌