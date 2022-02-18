谷愛凌今再衝金 運動員吃不隨心

北京冬奧自由式滑雪女子U型場地技巧賽決賽今早進行，已手握1金1銀的中國選手谷愛凌，迎來自己最擅長的一項賽事，再次衝擊金牌。我本周寫過冬奧的人氣（谷愛凌）、物理（旋轉動作）、科技（場館造冰），今天談談禁忌，運動員吃的避忌。谷愛凌昨天在U型場地資格賽後，被問到決賽會帶甚麼吃的到場，她提到糖餅。

這位媒體口中的「吃貨」，在另一項自由式滑雪女子坡面障礙技巧賽後，邊吃韭菜盒子邊等成績；奪得人生第一面奧運金牌，即自由式滑雪女子大跳台金牌的記者會上，她亦興致勃勃大談北京烤鴨，但說還沒吃得到。

烤鴨、餃子在冬奧村尤其受歡迎，據報道高峰時一天吃掉100多公斤餃子、午餐消耗80多隻烤鴨。正宗北京烤鴨，從宰鴨到進爐經過10多道工序，例如燙毛、打氣、燙皮之類，再經攝氏270度烤80分鐘，鴨外表油亮、色澤紅艷、外酥內嫩。

鴨肉含優質蛋白和維他命B1、B2，以及礦物質等營養，易消化吸收，對需要補充大量優質蛋白的運動員來講，也能吃上，但很多其他東西，運動員們不能吃，避免誤服「食源性興奮劑」。

食源性興奮劑是指來自食品的興奮劑，包括兩類，一類是食品從生產到加工過程中天然存在的，另一類是人為故意添加的。大致來說，一般烤鴨至少有3個環節有風險，可能混入興奮劑元素，包括鴨飼料裏面、處理和烤製工序中去腥提味增色的物料，以及食時用的蘸料。

供應奧運運動員吃的烤鴨，符合國際最高標準，從鴨到烤製用的香料，以至蘸醬和麵餅，都嚴格按照標準，檢測百多項指標，才能避免食烤鴨影響興奮劑檢測結果。

胡椒含禁藥成分 無緣入奧運餐單

除了烤鴨，北京冬奧678道菜式不能放胡椒，因其辛辣和香氣來自胡椒鹼，而胡椒鹼含有去甲烏藥鹼，屬於興奮劑的一種，能提升帶氧能力，即提高運動員耐力及增強體力，同時有擴張氣道、加快心率風險，所以去甲烏藥鹼出現在世界反興奮劑組織禁用清單，規定賽內賽外都禁用，胡椒亦不能出現在奧運餐單。

歷屆奧運不乏違規服用興奮劑事件，但並非只有藥品才含興奮劑，日常飲食也有，過去就有運動員外出吃飯不小心出事，例如中國鏈球選手張文秀在仁川亞運獲金牌，但被查出尿液樣本含禁藥成分而被褫奪，有指她「可能出發前在北京首都機場吃牛肉麵所致」；又例如泳手寧澤濤，曾被驗出瘦肉精禁賽一年，他自稱「食了火腿腸」。

按化學性質，食源性興奮劑主要分4類，包括糖皮質激素類、類固醇類、玉米赤黴醇類，以及β2-受體激動劑類。日常生活中，我們聽得多的瘦肉精（學名克倫特羅），就是屬於β2-受體激動劑類興奮劑，是食源性興奮劑的一種，這種激動劑可以減少脂肪囤積、提高肌肉量，會被一些人添加在飼料餵豬牛羊，促進肌肉生長，食了這些肉就出事，過往不少「涉藥」運動員就是中了瘦肉精的招。

不少國家包括中國，已禁止給食用牲畜餵瘦肉精，然而近年對運動員的興奮劑檢測中，依然出現一些克倫特羅陽性個案，說明還是有運動員吃了來歷不明的豬牛羊肉或內臟。

為了防範誤食誤服食源性興奮劑，中國的反興奮劑專家學者提出，運動員集訓或放假回家，不要食豬牛羊，相關的火腿腸、午餐肉亦然；即使食素，也可能出事，視乎吃的方式。清炒、水煮可能沒問題，運動員吃火鍋中的蔬菜就危險，因為火鍋裏無法避免添加不適宜運動員食用的調味料甚至藥材，所以他們外出吃飯須遠離火鍋。

剛才提到運動員不能吃胡椒，因為內含的去甲烏藥鹼，同樣屬於β2激動劑類食源性興奮劑，不少調味料也有，丁香、肉桂、花椒、八角等因含有去甲烏藥鹼或曲托喹酚，也是運動員禁忌，以各種調味料為靈魂的燒烤、鹵味等，他們只能敬而遠之；蔬果類中的蓮藕也含去甲烏藥鹼，因而被運動員食譜拒絕，還連累了蓮子、蓮子心等。

生活中還有哪些食源性興奮劑？除了正餐，零食及飲品都有，零食中以瓜子為代表的各式炒貨要警惕，炒製過程中添加了各類調味料；提神醒腦為主的飲料，運動員比賽亦需要避免，如含生物鹼咖啡因刺激中樞神經的咖啡、茶和各種功能飲料；一些中成藥如甘草，某些成分在一定條件下，能讓運動員中樞神經興奮；抗感冒西藥等也有除興奮劑以外其他禁用成分，具體名稱可見於世界反興奮劑組織每年的禁藥清單。

此外，營養品也不一定營養，根據2020年國家反興奮劑中心調查，多種來自國內外營養品中，超過一半樣本檢測出問題，包括減肥產品、益生菌等，大多含有氫氯噻嗪等被禁的利尿劑。

食源性興奮劑會不會對普通人造成影響？一般來說，天然含有食源性興奮劑的食品，興奮劑含量低，對於不需要進行興奮劑檢測的普通人來說，日常攝入不會危害身體，可以食用，但對於瘦肉精等這些人為添加的有害物質，還是需要提防，避免不明來歷的貨源。

運動員飲食，除了要科學夠營養，還要保證不中食源性興奮劑的招，如此亦有助確保比賽公平。谷愛凌曾表示，希望冬奧比賽後出外吃地道的北京烤鴨，祝願她今天再奪金牌，食得開懷。

▲ 被媒體形容為「吃貨」的谷愛凌，在早前自由式滑雪女子坡面障礙技巧賽後，邊吃韭菜盒子邊等成績，但原來運動員在食物上有很多避忌，以免誤服「食源性興奮劑」。