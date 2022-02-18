抗疫戰爭的最高動員令

習近平以中共中央總書記而非國家主席身份，發出最高指示，通過國家機器國務院的副總理韓正，轉述對香港新冠疫情的關懷，並提醒香港特區政府要負起主體責任，把控制疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可動員的力量與資源，採取一切必要措施去抗疫，中央有關部門及地方政府都要全力支持。

港抗疫策略領導機制 料已轉移

習近平總書記這段指示內涵豐富，在香港人人鬱結的日子中，我們應可看到曙光。現時制定抗疫策略的領導機制，似已從特區政府轉到港澳辦及國家衞健委身上，加上廣東省委和內地富有經驗的專家，特區政府的主要角色恐怕主要是執行決定。

內地是當今全球抗疫最成功的地方，香港本來也有點成績，但疫情近日失控，特區政府的策略亦備受質疑。現時由最有經驗和成績的內地機關及專家一錘定音，負責制定新的策略，我們大可不用太擔憂在策略上的錯誤，但特區政府的執行力是否足夠？是否要多倚靠紀律部隊幫助？香港特殊擠迫的家居環境，會否造成不易克服的困難，我們仍需拭目以待，但資源及人手比之前豐富，卻已成事實，而面對現時新形勢，有好幾點應該注意。

為何習近平用總書記身份發出指示？這是因為中共中央視抗疫為中國共產黨領導下的一場戰爭。我們要明白，內地人民雖然都為中國抗疫成功而感到驕傲，但對香港的拖拖拉拉卻早已看到心頭火起，在通關問題上一直有抗拒，怕自以為是的港人到內地播毒；經過兩年多前的黑暴，更易使內地人民不滿，他們難免要問，為何要幫助這些不知感恩的人去抗疫？

要知道，他們來港幫忙，是如上戰場般，有可能付出生命與健康代價的；就算是我在科大從內地來的同事，很多人都對港人對中央要求這個要求那個、呼之則來揮之則去的態度十分不滿。

中共的軍隊有個傳統，最危險的工作要黨員身先士卒上陣，習近平的動員令不啻是對着黨員說，你們要以身作則、不怕危險，走上抗疫第一綫，不能像港官般都躲在家中對着電腦辦公。我估計，來港的抗疫人員很多都會是中共黨員。

以總書記身份 促黨員助港抗疫

把抗疫視為戰爭，是很正確的做法，歷史上大瘟疫的影響不遜於戰爭，瘟疫可以喪邦，亦可興邦。這類例子歷史上多的是，例如14世紀中葉，鼠疫已殺至歐洲，最終歐洲人口死掉近半，但在這個過程中，部分歐洲人民痛定思痛，看到了中世紀封閉思想與愚昧會導致死亡，在醫學上漸走進實證之路，思想上也逐漸開放，造就了文藝復興，以及更後來的科學革命；又例如16世紀西班牙人入侵美洲，並帶來了天花，其對手阿茲特克帝國的軍隊對此沒有免疫力，中招後變得不堪一擊，若無天花，今天世界的政治版圖恐都要改寫。

就算是今天，美國的抗疫失效，死亡人數下月可能過百萬，超過美軍在20及21世紀的總陣亡人數；而中國則因抗疫成功，民心有強大凝聚力及制度自信，習近平總書記能不把抗疫當作一場戰鬥嗎？

待疫症「流感化」 方可與病毒共存

在抗疫的戰略及戰術上，我們可預期甚麼？在戰略上，肯定是繼續走「動態清零」之路；這條路不可能永遠走下去，當病毒毒性減弱、絕大多數人都已接種疫苗，或有特效藥面世時，新冠疫症「流感化」，當然便可與病毒共存。

但以目前數據判斷，Omircon變種病毒毒性雖不及過去，但尚未「流感化」，英國從去年12月1日至今，新增病例是死亡人數的540倍，美國則是214倍，這些數字顯示死亡率似非十分可怕，但也不是無所謂；更重要的是，病逝者多為長者，尤其是沒有接種疫苗的長者，例如根據英國病例，80歲以上無打疫苗的，死亡率高達22.54%，打了3針的，死亡率則是2.61%。

香港雖也自稱為「動態清零」，但卻一直存有重大漏洞，在確診者減少之時，不懂得利用各種誘因，軟硬兼施增加接種率，以致今天打了第三針的只得130多萬人，可說港人在抗疫戰爭中自我裝備不足，隨時中招，中招後又較易死亡，全民的核酸檢測也從來不肯做。

內地4招戰術 港可借鑑

在戰術上，內地有幾招頗為有效，望可引進香港：第一，內地接種疫苗起步較慢，但卻迅速增長，現時已打了近30.6億針；第二，內地追蹤系統效率高，容易找出可能確診的人，就算內地團隊撤離香港後，特區政府也應把這套系統搬過來，以保港人安全；第三，內地其實也沒有搞全民核酸檢測，但在有爆發時，卻可迅速替受影響的地區或群組檢測，再加上其高效的追蹤系統，可把確診者隔離出來；至於香港，若確診人數太多，找不到地方隔離，全民檢測或許也無濟於事，所以提供更多隔離及醫療設施，才可使全民檢測有作為；第四，內地嚴防外來輸入疫症，在國內確診者不多的情況下，人民可自由自在生活；香港也有此政策，但現時急需把確診率壓下去，使醫療系統不致崩潰，市民才可望回復正常生活，但這也未必是20、30天內可做到之事。

▲ 香港雖也自稱為「動態清零」，卻一直存有重大漏洞，在確診者減少之時，不懂得軟硬兼施增加接種率。（資料圖片）