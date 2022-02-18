創業者必備心態 須有信念行動力

《IT狗》這齣大紅劇集令我打破多年習慣，再度坐下來追看港劇。導演簡君晉雖不是創科界出身，但明顯在資料搜集上下了大工夫。當我在劇中發現朋友的影子之時，除了在家中拍腿狂笑，還可以「dump screen」

...