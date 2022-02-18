創業者必備心態 須有信念行動力 行政人員版 2022/02/18 分享： 《IT狗》這齣大紅劇集令我打破多年習慣，再度坐下來追看港劇。導演簡君晉雖不是創科界出身，但明顯在資料搜集上下了大工夫。當我在劇中發現朋友的影子之時，除了在家中拍腿狂笑，還可以「dump screen」 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 去中心化網絡年代 更自由安全 2022/02/14 去中心化網絡年代 更自由安全 慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 2022/02/11 慎防炒幣成癮 加強Z世代金融知識 創辦Startup 首要誠信+質素 2022/02/07 創辦Startup 首要誠信+質素 增透明度加強教育 防數碼幣騙案 2022/02/04 增透明度加強教育 防數碼幣騙案 智能健康檢測儀 安坐家中就診 2022/01/31 智能健康檢測儀 安坐家中就診 商業 科技行業 服務 創業 馬斯克 SaaS 朱克伯格 IT狗