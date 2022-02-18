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創業者必備心態 須有信念行動力

行政人員版 2022/02/18

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《IT狗》這齣大紅劇集令我打破多年習慣，再度坐下來追看港劇。導演簡君晉雖不是創科界出身，但明顯在資料搜集上下了大工夫。當我在劇中發現朋友的影子之時，除了在家中拍腿狂笑，還可以「dump screen」

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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