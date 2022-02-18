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留住人才關鍵 提高員工參與度

行政人員版 2022/02/18

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【本報訊】在大辭職潮和人才爭奪戰的就業市場上，培養員工參與度（employee engagement）是至關重要的。有專家認為，管理層可透過給予工作自主權、表揚員工，以確保員工的參與度。

參與度是衡量員

...

欄名 : Good Job Insight

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