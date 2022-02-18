留住人才關鍵 提高員工參與度 行政人員版 2022/02/18 分享： 【本報訊】在大辭職潮和人才爭奪戰的就業市場上，培養員工參與度（employee engagement）是至關重要的。有專家認為，管理層可透過給予工作自主權、表揚員工，以確保員工的參與度。 參與度是衡量員 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 2022/02/17 比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵 2022/02/16 全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵 美餐廳取消小費 提升工資留人才 2022/02/15 美餐廳取消小費 提升工資留人才 年輕人彈性工作3期望 2022/02/14 年輕人彈性工作3期望 企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 2022/02/11 企業採混合遙距工作 WFH員工幸福度增22% 職場文化 職業生涯 職場技能 就業 在家工作 企業文化 商業