Twitter打賞功能 新增加密幣種類 行政人員版 2022/02/18 分享： Twitter去年9月推出基於比特幣的小費打賞功能，藉以擴展用戶透過社群內容賺取收入的途徑。惟日前宣布擴大該功能的加密貨幣使用範圍，允許創作者添加他們的以太坊地址，意味持有比特幣以外其他主要加密貨幣的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星2.28綫上發布 新品陣容待揭盎 今日 三星2.28綫上發布 新品陣容待揭盎 5G頸帶裝置概念 減輕VR眼鏡重量 2022/02/17 5G頸帶裝置概念 減輕VR眼鏡重量 維珍太空飛機票 90分鐘旅程售351萬 2022/02/17 維珍太空飛機票 90分鐘旅程售351萬 Chrome將推更新 修復高風險漏洞 2022/02/16 Chrome將推更新 修復高風險漏洞 富士康投資9.2億 印度建芯片廠 2022/02/16 富士康投資9.2億 印度建芯片廠 科技行業 商業 Twitter 服務 印度 比特幣 尼日利亞 以太坊 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類