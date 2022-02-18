Twitter打賞功能 新增加密幣種類

Twitter去年9月推出基於比特幣的小費打賞功能，藉以擴展用戶透過社群內容賺取收入的途徑。惟日前宣布擴大該功能的加密貨幣使用範圍，允許創作者添加他們的以太坊地址，意味持有比特幣以外其他主要加密貨幣的

...