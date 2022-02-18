我們集團在一年多前做了一個新嘗試，為當時應屆畢業生搞了一個獨特的見習行政人員計劃（management trainee program，簡稱MT）。其他公司的MT計劃是為企業培訓管理人才，使他們成為高級打工仔，但我們的計劃是幫他們開公司，培養他們成為老闆。

這計劃的第一支團隊是理工大學的4位畢業生。10多個月來看着他們成長，現在已頗能獨當一面，不但賺取比打工更好的報酬，也有更多的自由實踐自己的理想，獲得更多滿足感和成就感，還開始聘請自己的員工，為社會提供就業機會。

他們也的確有獨特的優勢，因為行事迅速，以往大廣告公司要好幾個月才能完成的工作，他們可以在數星期，甚至不到10天的時間便完成。他們沒有傳統框框和包袱，願意嘗試不同的營銷手法和渠道。而且，他們有一個不可取代的優勢，就是他們都是Z世代的權威，因為他們就是這一代人，客戶都很喜歡從他們口中了解這一世代。

這計劃也正好補足了他們最缺乏的東西，就是經驗和處事的成熟度。因為有豐富經驗的子公司負責人帶領他們，和客戶交手的時候，能給予客戶更大的信心，這是他們自己創業無法得到的寶貴資源。

有了這次成功的經驗，我們會繼續實行這個計劃。應屆畢業生團隊，如果有志從事廣告的話，可以來跟我們談談。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》