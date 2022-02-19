白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 置業家居 2022/02/19 分享： 信置白石角東部科研路1號現樓新盤逸瓏灣8重推撻定單位，單位為3C座9樓F室，面積595平方呎，買家原於2019年3月採用招標形式買入單位，當年成交價錢$927萬，成交呎價$15,580，買家採用建築期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 今日 何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 2022/02/12 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 2022/02/12 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 2022/02/05 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 2022/02/05 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 逸瓏灣8