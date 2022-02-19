何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬 置業家居 2022/02/19 分享： 何文田窩打老道128號現樓新盤128 WATERLOO疫市加價，日前更新價單，將價單內的3樓D室單位，實用面積527平方呎，加價至最新定價$1,660.4萬，最新價單呎價$31,507，較2020年9 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 今日 白石角逸瓏灣8撻訂戶加價後重新售出 新推6伙招標 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 2022/02/12 【疫情嚴峻】映築煞停銷售活動 準買家可退票 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 2022/02/12 沙田瓏珀山第2期 已獲批預售 提供139個單位 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 2022/02/05 嘉華嘉峯匯4幢洋房 擬農曆新年後推出 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 2022/02/05 恒地THE HOLBORN初二沽1伙 買家獲$12,888大利是 128 WATERLOO