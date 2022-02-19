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收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】

置業家居 2022/02/19

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3A座中層F室 467平方呎2房

日出康城MARINI位於康城路1號，項目已屆現樓。本刊日前跟隨驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收MARINI 3A座中層F室，實用面積467平方呎，採2房間隔。這個驗收

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欄名 : 樓市熱話

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