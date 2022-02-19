收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 置業家居 2022/02/19 分享： 3A座中層F室 467平方呎2房 日出康城MARINI位於康城路1號，項目已屆現樓。本刊日前跟隨驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收MARINI 3A座中層F室，實用面積467平方呎，採2房間隔。這個驗收 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 今日 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 你可能感興趣 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 今日 01:00 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 最新專欄文章 更多 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 今日 MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 2022/02/12 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 2022/02/12 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 2022/02/05 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 SEA TO SKY景觀開揚 2022/02/05 SEA TO SKY景觀開揚 鍾智剛 驗樓