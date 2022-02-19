  • 16°C
香港時間 : 2022219日 (六) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓

置業家居 2022/02/19

分享：

日出康城最近有多個屋苑入伙，繼日出康城第7期MONTARA及第8期SEA TO SKY入伙後，最近到第9A期MARINI收樓入伙。MARINI現時約有52個租盤，1房月租由$14,000起。

香港置業將

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】
今日
收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】

你可能感興趣

收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】
今日 01:00
收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】

最新專欄文章 更多

收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】
今日
收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】
MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起
2022/02/12
MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起
坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】
2022/02/12
坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】
收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】
2022/02/05
收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】
SEA TO SKY景觀開揚
2022/02/05
SEA TO SKY景觀開揚
放盤 MARINI 日出康城 將軍澳

上一篇文章

何文田128 WATERLOO疫市加價 3樓D室最新定價$1,660.4萬

下一篇文章

收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？