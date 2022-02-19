MARINI約52伙放租 最平$1.4萬住新樓 置業家居 2022/02/19 分享： 日出康城最近有多個屋苑入伙，繼日出康城第7期MONTARA及第8期SEA TO SKY入伙後，最近到第9A期MARINI收樓入伙。MARINI現時約有52個租盤，1房月租由$14,000起。 香港置業將 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 今日 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 你可能感興趣 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 今日 01:00 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 最新專欄文章 更多 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 今日 收樓質素高 11項工種滿分【獲95分】 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 2022/02/12 MONTARA起居便捷 逾230伙放租1房$1.45萬起 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 2022/02/12 坐廁水箱難開啟清潔 易積聚淤泥【獲81分】 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 2022/02/05 收樓質素佳 惟燈槽設計易藏塵【獲87分】 SEA TO SKY景觀開揚 2022/02/05 SEA TO SKY景觀開揚 放盤 MARINI 日出康城 將軍澳