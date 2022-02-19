綠表VS白表入市小知識：

要入市居屋，一般買家可用「白表」資格入市，而公屋住戶則可用「綠表」入市。究竟兩者在入市時，按揭成數及入市資格等方面有何分別？

綠表：公屋戶最高可做9成半按揭

首先講講綠表，綠表買家必須為現有房委會或房協旗

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