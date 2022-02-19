90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓 置業家居 2022/02/19 分享： 本港樓價高企，上車置業對不少年輕人而言，向來都是遙不可及的夢想。不過，90後地產經紀Tom以24歲之齡，便成功入市首個物業。他認為要上車置業，良好的儲蓄習慣及投資相當重要。 牟順藩（Tom）現時24歲， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 綠表VS白表入市小知識： 今日 綠表VS白表入市小知識： 你可能感興趣 綠表VS白表入市小知識： 今日 01:00 綠表VS白表入市小知識： 最新專欄文章 更多 綠表VS白表入市小知識： 今日 綠表VS白表入市小知識： 金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 2022/02/12 金工日常Adventurist Studio山系飾品受歡迎 工作坊體驗金屬工藝 環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 2022/02/05 環保社企V Cycle膠樽回收再造 「良善循環」助弱勢 余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動 2022/01/29 余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動 復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化 2022/01/22 復古選物店舊蹓蹓966 Time Traveller 本地手作 傳承舊式工藝文化 中原地產 銀行 地產代理 人物專訪