90後代理綠表入市居屋 目標5年後換西半山樓

本港樓價高企，上車置業對不少年輕人而言，向來都是遙不可及的夢想。不過，90後地產經紀Tom以24歲之齡，便成功入市首個物業。他認為要上車置業，良好的儲蓄習慣及投資相當重要。

牟順藩（Tom）現時24歲，

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