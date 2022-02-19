首季樓按市場三大預測

去年香港經濟漸見起色，但近月本地疫情再度爆發，經濟復甦步伐或再次受到影響。樓市方面，差估署最新資料顯示去年12月份私人住宅售價指數連挫3個月，今年首月二手住宅註冊宗數按年同期下跌逾一成半。另一方面，美聯儲上月宣布最快於3月開始加息，息口走勢將影響置業人士對樓市的態度，今回筆者為首季樓按市場作出以下三項預測：

1. 現樓及樓花按揭宗數回落15%

根據土地註冊處資料顯示，今年首月現樓按揭宗數創逾10年半後新高，首月樓花按揭宗數則創7個月後新高。然而，因本港受到第五波變種疫情影響，配合春節期間市民睇樓意慾減弱，加上現時政府再次收緊限聚令等防疫措施，整體氣氛影響樓市交投。料今年首季現樓及樓花按揭宗數有機會按季回落約一成半，至約24,000宗及1,300宗水平。

2. 新取用按揭額量減約一成

根據金管局住宅按揭統計調查，去年新取用按揭貸款額創有記錄的年度新高，宗數則創3個年度新高。但現時疫情確診宗數以幾何級數增長，多間銀行自第五波爆發初期已重啟在家辦公的安排及調整分行的營業時間，日前更將較多確診個案附近的分行暫停營業。最新措施或影響按揭審核程序，加上市場觀望氣氛濃厚，料首季新取用按揭金額及宗數或按季回落約一成，至約$900億及18,000宗。

3.美加息港P不跟隨 1個月拆息不逾0.4厘

美聯儲計劃3月完成縮減資產購買及不排除加息的可能性，更可能於加息數次後開始縮減資產負債表。參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息（P）1次為0.125厘。現時香港銀行結餘仍達到$3,525億的高水平，仍有一定的緩衝空間，相信銀行結餘大幅回落至$1,000億以下水平，銀行才有機會考慮加息。料首季銀行結餘將進一步下降至約$3,000億水平，而一個月銀行同業拆息（HIBOR）於首季將維持0.4厘以下，新造H按實際按息將維持1.7厘以下，與封頂息率2.5厘仍有一定距離。

首季的樓市發展將很大因素受到疫情影響。最近單日確診紀錄創下疫情以來新高，加上港府再收緊限聚令措施，經濟必定再次受到影響。不過，專家預見疫苗接種有望達到九成，但願今年疫情能好好受控並盡快結束，經濟能再次復甦，屆時樓市將有望「先苦後甜」。

▲ 本港受到第五波疫情影響，筆者預料今年首季現樓及樓花按揭宗數有機會按季回落約一成半。（本刊攝影組）