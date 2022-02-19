華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起 置業家居 2022/02/19 分享： 坐擁三大自貿區交滙處的珠海唐家灣，除了主打創新科技高新區外，同時有着區內唯一原生山海地形的優勢，當中以三面環山雙向瞰海為賣點的華發綠洋灣，更為區內一綫臨海住宅項目，即使低層戶，亦可享坐北向南，眺望5萬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 2022/02/12 佳源印象西湖享一綫湖景 連裝修售￥154萬起 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 2022/01/29 十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 2022/01/22 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 2022/01/15 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 2022/01/08 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 人民幣 大學 商場 車位 珠海 港珠澳大橋 幼兒園 深中通道