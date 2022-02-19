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華發綠洋灣三面環山前臨海景 入場費￥240萬起

置業家居 2022/02/19

分享：

坐擁三大自貿區交滙處的珠海唐家灣，除了主打創新科技高新區外，同時有着區內唯一原生山海地形的優勢，當中以三面環山雙向瞰海為賣點的華發綠洋灣，更為區內一綫臨海住宅項目，即使低層戶，亦可享坐北向南，眺望5萬

...

欄名 : 國內置業

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