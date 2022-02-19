英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜 置業家居 2022/02/19 分享： 英國伯明翰樓價及經濟發展均相當蓬勃，本周末該市便有罕有的大型住宅項目Snow Hill Wharf於本港進行展銷，項目比鄰運河及Colmore商業區，位置旺中帶靜，間隔由1房至3房，售價由32.25萬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 2022/02/12 Leighwood Fields位處倫敦近郊 $426萬進駐洋房 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 2022/02/05 新加坡Midtown Modern坐落地鐵上蓋 戶型多元 $810.6萬入場 新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 2022/01/29 新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 2022/01/22 倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 2022/01/15 悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 英國 伯明翰 海外物業 英鎊