英國伯明翰Snow Hill Wharf 比鄰運河及商業區 旺中帶靜

英國伯明翰樓價及經濟發展均相當蓬勃，本周末該市便有罕有的大型住宅項目Snow Hill Wharf於本港進行展銷，項目比鄰運河及Colmore商業區，位置旺中帶靜，間隔由1房至3房，售價由32.25萬

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