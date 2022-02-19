Blanco得獎鋅盆 夫妻恩物之選

鋅盆與洗碗碟機，向來天各一方，今天或會重新定義。德國廚房設備品牌Blanco最新推出的得獎設計Vita Neo，是鋅盆與洗碗碟機的完美化身。一體化結構打破了傳統框架，同時小巧實用，既是廚房必備之選，亦

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