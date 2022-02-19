Blanco得獎鋅盆 夫妻恩物之選 置業家居 2022/02/19 分享： 鋅盆與洗碗碟機，向來天各一方，今天或會重新定義。德國廚房設備品牌Blanco最新推出的得獎設計Vita Neo，是鋅盆與洗碗碟機的完美化身。一體化結構打破了傳統框架，同時小巧實用，既是廚房必備之選，亦 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 相關文章 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 今日 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 你可能感興趣 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 今日 01:00 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 最新專欄文章 更多 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 今日 【同場加映】意大利得獎電暖板Polygon 支援Wifi及智能家居 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 2022/02/12 演繹形體美學 Scarabeo新潔具 三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風 2022/02/12 三腳架臉盆組合CROSS 演繹文青少女風 BT45廚櫃 德國工藝之巔 2022/01/15 BT45廚櫃 德國工藝之巔 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 2022/01/15 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 建材 德國 意大利 CES 消費資訊