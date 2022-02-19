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新店Woodify Living 主打泰國木製家具

置業家居 2022/02/19

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不少香港人的家居空間不大，亦喜愛簡約的設計風格。今次為大家介紹一間香港的家具新店Woodify Living。店內主打木製家具，大部分由泰國進口，加上手工製作。家具除了外形可愛，實用性亦非常高，部分產

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欄名 : 家居新知

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