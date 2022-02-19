新店Woodify Living 主打泰國木製家具 置業家居 2022/02/19 分享： 不少香港人的家居空間不大，亦喜愛簡約的設計風格。今次為大家介紹一間香港的家具新店Woodify Living。店內主打木製家具，大部分由泰國進口，加上手工製作。家具除了外形可愛，實用性亦非常高，部分產 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 「勁浪漫超溫馨」布置 情人節家品合集 2022/02/12 「勁浪漫超溫馨」布置 情人節家品合集 創意ReMIX 香港經典品牌新思潮 2022/02/05 創意ReMIX 香港經典品牌新思潮 IKEA限定飾品 虎虎生威迎新歲 2022/01/29 IKEA限定飾品 虎虎生威迎新歲 LG StanbyME 私人無綫屏幕 輕鬆WORK FROM HOME 2022/01/29 LG StanbyME 私人無綫屏幕 輕鬆WORK FROM HOME HKDI跨年巨獻 「紅點設計展：設計‧價值」 2021/12/18 HKDI跨年巨獻 「紅點設計展：設計‧價值」 家具 泰國