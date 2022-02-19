港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 置業家居 2022/02/19 分享： 【黃竹坑站】港島南岸地址位於香葉道11號，屬於黃竹坑站鐵路物業，分7大期數發展，貴為約30年來港島區首個大型鐵路新盤，2021年已先後推出第1期晉環及第2期揚海，預期2022年將會推出港島南岸第3期及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 今日 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 今日 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 今日 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 你可能感興趣 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 01:00 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 今日 01:00 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 01:00 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 最新專欄文章 更多 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 新地天榮站項目 提供1,929伙 主打中小型戶 今日 新地天榮站項目 提供1,929伙 主打中小型戶 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 今日 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 今日 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 一手市場 港鐵 港島南岸