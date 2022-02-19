何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 置業家居 2022/02/19 分享： 【何文田站】港何文田豪宅一向是九龍豪宅指標之一，而何文田站物業發展項目更將會是區內罕有焦點大型新盤，早年批出發展權的兩個何文田站大型發展項目均有機會2022年分階段出擊，預期華懋負責發展的何文田站第2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 今日 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 今日 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 今日 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 你可能感興趣 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 01:00 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 今日 01:00 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 01:00 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 最新專欄文章 更多 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 新地天榮站項目 提供1,929伙 主打中小型戶 今日 新地天榮站項目 提供1,929伙 主打中小型戶 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 今日 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 今日 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 豪宅 一手市場 港鐵