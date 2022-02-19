何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出

【何文田站】港何文田豪宅一向是九龍豪宅指標之一，而何文田站物業發展項目更將會是區內罕有焦點大型新盤，早年批出發展權的兩個何文田站大型發展項目均有機會2022年分階段出擊，預期華懋負責發展的何文田站第2

...