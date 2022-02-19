第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便

【康城站】將軍澳日出康城屬於康城站大型屋苑，大期數拆分13期，個別再細分小期數分階段興建及推售，由不同大小發展商發展興建，去年只有第X期LP10開售，預期2022年日出康城第XI期、日出康城第XII期

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