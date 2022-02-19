錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售

【錦上路站】過去幾年港鐵屯馬綫多個鐵路新盤先後推售，元朗站及荃灣西站之間的錦上路站發展項目，最快今年分階段推出，當中錦河路項目第1A期涉715伙單位，信置早前稱有機會2022年首季推售。

港鐵錦上路站一

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