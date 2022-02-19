新地天榮站項目 提供1,929伙 主打中小型戶 置業家居 2022/02/19 分享： 【天榮站】新地發展的天榮站物業發展項目，涉1,929伙，主打中小型單位，有機會今年推出市場。天榮站物業發展項目位處天水圍市地段第23號，比鄰栢慧豪廷、嘉湖山莊麗湖居及嘉湖海逸酒店。 據港鐵最新年報資料顯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 今日 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 今日 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 今日 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 你可能感興趣 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 01:00 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 今日 01:00 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 今日 01:00 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 最新專欄文章 更多 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 今日 2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 今日 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 今日 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 今日 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 一手市場 港鐵