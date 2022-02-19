新地天榮站項目 提供1,929伙 主打中小型戶

【天榮站】新地發展的天榮站物業發展項目，涉1,929伙，主打中小型單位，有機會今年推出市場。天榮站物業發展項目位處天水圍市地段第23號，比鄰栢慧豪廷、嘉湖山莊麗湖居及嘉湖海逸酒店。

據港鐵最新年報資料顯

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