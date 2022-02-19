2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區 置業家居 2022/02/19 分享： 2022年大量新盤排隊推售，當中港鐵新盤供應今年繼續分布港島、九龍及新界各區，涉1.27萬伙單位，預期繼續為今年新盤銷售重點，並以康城站的日出康城佔最多供應。 本刊早前統計，預計2022年全港新盤有約4 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 今日 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 今日 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 今日 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 今日 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 你可能感興趣 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 今日 01:00 港島南岸 今年再有3期推出 涉約2,000伙 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 今日 01:00 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 01:00 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 最新專欄文章 更多 新地天榮站項目 提供1,929伙 主打中小型戶 今日 新地天榮站項目 提供1,929伙 主打中小型戶 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 今日 The YOHO Hub第C期 基座設商場 天橋接駁元朗站 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 今日 錦河路項目 第1A期涉715伙 有機會首季推售 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 今日 第XI期及第XII期 分階段銷售 近商場購物方便 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 今日 何文田站第2期項目 提供1房至4房 最快年中推出 一手市場 港鐵