2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區

2022年大量新盤排隊推售，當中港鐵新盤供應今年繼續分布港島、九龍及新界各區，涉1.27萬伙單位，預期繼續為今年新盤銷售重點，並以康城站的日出康城佔最多供應。

本刊早前統計，預計2022年全港新盤有約4

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