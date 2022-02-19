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2022年港鐵新盤大檢閱 1.27萬伙遍布各區

置業家居 2022/02/19

分享：

2022年大量新盤排隊推售，當中港鐵新盤供應今年繼續分布港島、九龍及新界各區，涉1.27萬伙單位，預期繼續為今年新盤銷售重點，並以康城站的日出康城佔最多供應。

本刊早前統計，預計2022年全港新盤有約4

...

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