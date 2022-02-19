疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導

本港第五波疫情大爆發，本周確診人數更幾何式上升，最新（周五18日）錄得3,629宗確診個案，雖然政府表示暫未有「封城」的計劃，不過亦建議市民少外出留家抗疫，樓市活動亦進一步冰封。

在第五波困擾下，二手樓

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