疫情急惡化 新盤煞停 二手減價貨成主導 置業家居 2022/02/19 分享： 本港第五波疫情大爆發，本周確診人數更幾何式上升，最新（周五18日）錄得3,629宗確診個案，雖然政府表示暫未有「封城」的計劃，不過亦建議市民少外出留家抗疫，樓市活動亦進一步冰封。 在第五波困擾下，二手樓 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視 2022/02/12 疫情高峰期未到 家居防疫切忌輕視 疫情升溫 農曆年一、二手交投疏落 2022/02/05 疫情升溫 農曆年一、二手交投疏落 入伙潮兼遇上疫情 轉賣為租趨增 2022/01/29 入伙潮兼遇上疫情 轉賣為租趨增 疫情嚴峻及美聯儲擬加息 二手料擴議幅 2022/01/22 疫情嚴峻及美聯儲擬加息 二手料擴議幅 發展商做足防疫措施 無懼疫情照推新盤 2022/01/15 發展商做足防疫措施 無懼疫情照推新盤 疫情 一手市場 二手市場 CCL 東堤灣畔 昇薈