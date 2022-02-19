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CCL按周跌0.78% 最新報183.06點

置業家居 2022/02/19

分享：

中原城市領先指數CCL最新報183.06點（根據1月31日至2月6日簽訂正式買賣合約，1月17日至23日簽臨時買賣合約計算），按周跌0.78%，跌幅7周以來最大，創37周新低。

本周樓價四區齊跌。港島區

...

欄名 : 5分鐘速讀

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