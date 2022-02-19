本地團隊記錄香港老店 助老字號延續承傳歷史

近年不少老店及歷史建築不敵時間洪流而結業，我們除了眼白白看着它們消失，還有甚麼可以做？由幾位年輕人開設的Facebook專頁《香港老舖記錄冊》，就將老店故事一一娓娓道來，並即將推出實體書，值得支持。

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