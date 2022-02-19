本地團隊記錄香港老店 助老字號延續承傳歷史 副刊版 2022/02/19 分享： 近年不少老店及歷史建築不敵時間洪流而結業，我們除了眼白白看着它們消失，還有甚麼可以做？由幾位年輕人開設的Facebook專頁《香港老舖記錄冊》，就將老店故事一一娓娓道來，並即將推出實體書，值得支持。 同 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 農業專科碩士回流開設 流浮山溫室士多啤梨園 2022/02/12 農業專科碩士回流開設 流浮山溫室士多啤梨園 灣仔區酒店住宿連和風美食 限時優惠低至$324.5 2022/02/09 灣仔區酒店住宿連和風美食 限時優惠低至$324.5 嘉道理農場暨植物園聯乘常霖法師 大自然禪藝體驗 2022/02/05 嘉道理農場暨植物園聯乘常霖法師 大自然禪藝體驗 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 2022/01/29 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 2022/01/29 本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 小店 歷史文化