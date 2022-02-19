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全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位

副刊版 2022/02/19

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教主盧瀚霆Anson Lo代言的零糖份、零卡路里、及零脂肪的全新汽水品牌OOHA正式登陸香港，產品將於本周陸續於各大超市及便利店上架。由即日起至2022年3月31日，廣告更鋪天蓋地式登場，粉絲必要到場

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欄名 : 新鮮熱辣

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