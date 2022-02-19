全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 副刊版 2022/02/19 分享： 教主盧瀚霆Anson Lo代言的零糖份、零卡路里、及零脂肪的全新汽水品牌OOHA正式登陸香港，產品將於本周陸續於各大超市及便利店上架。由即日起至2022年3月31日，廣告更鋪天蓋地式登場，粉絲必要到場 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 2022/02/18 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 2022/02/16 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 2022/02/14 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 金域假日酒店 推出意大利及中式美食外賣 2022/02/14 金域假日酒店 推出意大利及中式美食外賣 歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 2022/02/12 歷山酒店情人節Staycation優惠 人均$844起特長27小時住宿包早晚餐 汽水 Mirror 盧瀚霆