春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他

疫情嚴峻，身為媽媽在家日煮夜煮，如果都是中菜，難免乏味。

這個由Circus Kitchen私房菜主廚Sa Sa示範的牛油果紅菜頭他他，買齊材料，不用開火，15分鐘便有得食，快捷方便，而且賣相美觀。在這

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