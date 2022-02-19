港公共財政政策 須更全面規劃

財政司司長陳茂波將於下周三（23日）發表最新一份財政預算案，諮詢期現在進行中。筆者早前撰文，說到當時香港疫情看似進入中後期，政府和社會可以開始超越「派糖」思維、多角度理解公共財政；後來Omicron變種病毒肆虐，雖然本港應對還算良好，但嚴苛的抗疫措施再次打擊經濟復甦，今次預算案恐怕是要「一夜回到解放前」，再次回到以開倉救濟為主旋律的疫情中期狀態。

游說團體叫價鬥高 形成社會撕裂

各大政黨的主流意見，繼續是以派消費劵為主，建議派發額由每人5,000至15,000元不等。有從事政策倡議工作的朋友曾向筆者提及，幾年前外國常有一個現象，當政策游說行業太「百家爭鳴」時，不同團體為求得到曝光，就把「叫價」提高，到頭來能獲得媒體曝光、引起社會討論的倡議，也是比較激進，與現實情況相去較遠；久而久之，便形成今日各國的「社會撕裂」。

至於香港，不同政黨的「派劵」價碼也是以民粹導航，說市民「希望」收到多少金額，而非經精密數學計算，說這一萬幾千元能令市民在市場上買到甚麼物品、所創造的消費額預計有多少是用於購買本地的生產值、可保多少本地打工仔免於失業等等；而財爺也只是簡單地回應說要「考慮政府財政負擔」，根本無時間去考慮背後的結構性問題。

說到「派糖」背後的公共財政哲學，第一個層次，其實是「量入為出」的問題。市民「希望」收到錢，但錢從何處來？這是財爺每日在回應社會訴求時要回答的問題，但今日風頭火勢，在執行上只須「數簿齊數」便可，背後原因恐怕無暇處理。

其實當中還有第二個層次，就是「社會契約」問題。以職場上爭取升職加薪為例，打工仔想要升職，工作內容正常也有質變或／和量變，「加薪」和「工作內容」通常都是同時改變的，是勞資雙方協商具體做法後得出的結果。

討論加稅 義務權利應捆綁處理

同理，其實官民兩者是共生關係：一個政府想加稅，理由是甚麼？是因為計劃要增加某些公共服務嗎？市民想政府增加福利，其實亦同樣道理，但在香港社會和議會的相關討論中，很少見到將兩者以因果關係的論述方式，作出全盤考慮、捆綁處理。

一個近期比較具體的例子，是去年增加股票印花稅，由0.1%增加3成，至0.13%。筆者本身對此並不完全反對，認為如果印花稅的增加，令其對政府庫房收入的佔比能有所上升，股民對政府的影響力自然會提高，政府也會對「米飯班主」的發展權益更為關注，對本港資本市場的長遠發展未必一定是壞事。

可是，當時局方決定在疫情期間加稅的原因是甚麼？是證監會需要財政資源增聘人手，以加強對投資者的保障嗎？還是需要新資金，以促進本港的加密貨幣市場有序快速發展？新增的義務（加印花稅），沒有與權利（股民權益）捆綁處理，再加上其他外圍因素，結果就是市場對港股失去信心，港股成交額下跌，恒生指數當時也是反中美市道而行，至今仍未復當年勇。

澳博彩業升級 全盤新政策可參考

反而20年前澳門博彩業進行產業升級時，便有全盤新政策一併推出，例如開放賭權的同時，亦改善當地治安、增添基建等措施，所以才獲得全國旅客信任，疫情爆發前得以快速發展。

澳門人口雖少，很多政策上的做法與香港難有可比性，可是在「全盤考慮」的發展方式上，確實有值得香港學習的地方；不過現時香港在第5波疫情下，即將公布的財政預算案還是要以抗疫為優先考慮，上述的長遠全盤規劃，恐怕也只能留待下屆政府處理。

▲ 最新一份財政預算案發表在即，各大政黨的主流意見繼續是以派消費劵為主。（資料圖片）