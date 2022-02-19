抗疫追落後 政策須果斷有序

本港第5波新冠疫情來勢洶洶，新年過後確診個案呈現幾何級數上升，雖然現時港府已實施自疫情以來最嚴厲的社交距離措施，但Omicron傳染率仍然達2至3，相比外國採取「與病毒共存」策略，本港確診數字的感染速度仍可能較外國慢，但由於香港地少人多，高樓大廈林立、居住環境擠迫，感染風險或與外國不同。

輕症居家檢疫 緊急服務或添壓

由於現時患者眾多，醫管局已無能力接受所有確診者，並多次公開明確表示，希望病徵輕微的年輕患者留家隔離。這顯然有違清零策略，與患者同住家庭成員的感染風險十分高，而且在家中檢疫，沒有足夠遙距診症及諮詢服務，如患者病情突然惡化，恐怕沒有足夠支援，或增加家中猝死的機會，患者亦有機會透過垂直及橫向傳播，感染鄰居；另外，患者未必有足夠醫學常識判斷自身病情，萬一居家檢疫個案增加，緊急救護支援服務的需求極有可能倍增，令醫護人員疲於奔命，亦未必能控制急症室入院人數。

現時醫管局將一些分區診所用作新冠感染診所，有助分流及減輕醫院負荷，但診所配套未必能與醫院看齊，病人及病情分流必須妥善管理，否則如患者病情突然惡化，仍存在延誤治療的風險；加上輕症患者如自行到診所，期間有一定感染風險，現時公立醫院無能力接收所有患者，故此社區感染並不低，尤其是公共交通工具及戶外地方所引發的隱形傳播，市民必須嚴陣以待，尤其是沒有接種疫苗的兒童及長者，盡可能應不要外出。

此外，現時已有個案疑因外籍傭工確診，將病毒帶進家庭，政府有需要「特事特辦」堵塞相關漏洞，盡量減少或防止外傭假日在戶外聚集，甚至以法例短暫容許家傭放假留於僱主家中；紀律部隊亦必須加緊巡查外出市民有否遵守防疫指引。現時政府限制跨家庭聚會，市民如有發現鄰居舉行聚會，造成感染風險，亦應盡快通知警方，或透過網上報案功能匿名舉報。

醫院管理局現時設立等候入住隔離設施支援熱綫，負責解答所有等候入住隔離措施患者的醫療查詢，以及提供感染控制建議，熱綫有需要提升至24小時服務，照顧有突發需要作醫療查詢的人士。

應善用私院資源 接收重症患者

至於醫護人員短缺，除了適度分流個案到不同醫療設施，減低醫院隔離病房的使用量及人手壓力外，政府亦應善用私營醫療的力量，考慮使用私院病房接收中度至嚴重、需要使用氧氣設備的患者，私院醫護亦可協助處理患者，以及協助組成外展隊，為安老院舍長者盡快接種疫苗，食衞局亦有需要加緊與教育局及勞福局合作，透過外展服務、疫苗接種中心以及私家診所，盡快為各階層接觸疫苗，並確保私營診所的疫苗配備及供貨充足。

至於日間醫療中心，由於要處理小型手術，醫護感染風險不低，當局有需要為診所及日間醫療中心設立防疫指引，除了鼓勵甚至強制到訪人士使用「安心出行」程式，亦可考慮供應快速測試予病人使用。

中央最近落實大力支持香港抗疫，對本港實在是一支強心針，設立「火眼實驗室」以及加強檢測量，加上醫護人員的協助，必定有助本港抗疫。雖然以往抗疫成功，但面對第5波疫情，我們卻正在處於大落後，抗疫理念必須全面有序、有前瞻性，官員必須細心聆聽及平衡各方資源，果斷實行，才有望把疫情壓下來。（文章只代表個人立場）

▲ 本港第5波新冠疫情來勢洶洶，新年過後確診個案呈現幾何級數上升。（資料圖片）