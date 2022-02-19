港宜落實應用科技 配合環球趨勢

不知是時空巧合，還是人類社會進化發展的必然，疫下兩年過去，至今人們恐怕無法再如以往般自由穿梭世界；同時，超越工業革命的信息時代發展數十年，從互聯網到移動網絡，從2G一路加速到5G，人類社會終於發展到了無處不連接、無人不在綫的程度。

迎合科技與疫情 元宇宙興起

過去一年，最火熱的科技名詞「元宇宙」，似乎正是迎合科技與疫情的產物：既然現實生活都要戴口罩無法面對面、現實世界哪裏都不能去，不如進入「元宇宙」的世界，在虛擬世界中連接你我，快樂地消磨時光，忘記人世間的痛苦和煩惱吧。

我甚至懷疑，如今的社會形態，不是病毒產生的偶然，而是人類社會發展的必然，引領人類走入新時代。有幾部拍得非常棒的美國電影和日本動漫，對未來「元宇宙」時代的存在模式，進行了非常深刻的表達，有興趣可以一看。

不過，元宇宙和人類進步的問題太深奧，太「high tech」，不如分享一些身邊現實的案例，讓大家先看清楚香港現實離「元宇宙」有多遠，畢竟眼前的很多問題，我們還搞得一塌糊塗、沒弄明白，不是嗎？

筆者的公司位於香港某企業園區，園區的物業管理公司的表現可說是差強人意。先舉個小例子，如果企業新員工要申請園區IC卡，首先要去服務處領取申請表人手填寫，但在提交資料時，卻要求申請人自己把照片電子檔電郵過去；不過，申請表就不能發電郵了，需要填好連同支票交去服務處。

借用魯迅先生的說法，請讓我不憚以最壞的惡意來揣測一下，因為照片是製卡用的，所以他們不想自己掃描；又因為表格是要交給高層審批的，高層要看實體申請表。大概這公司多年來從沒想過要建立一個申請系統，在科技昌明的今天，仍然選擇以這種方式幹活。

最近發生了一件更奇葩的事情：園區決定所有公司員工申請車位，需要每3個月抽籤一次。先不談政策本身，物業管理公司這次先進了一把，懂得做一個免費表單，讓申請車位的人綫上提交，真是高科技！並且同樣的資料每3個月提交一次，是覺得租戶閒得沒事幹嗎？物管公司還振振有詞地告訴我，因為有些人經常會換車！對不起，這個神邏輯，恕我愚鈍，未能理解。

尖端技術 中美均力推

最近疫情嚴峻，在政府難以負荷的情況下，有私人屋苑自行為住戶安排自費快速檢測服務；園區服務幾百家公司、過萬員工，在每日全港感染過千的情況下，利用園區企業科技優勢，搞一個快速檢測服務園區公司和員工，應該不難吧？我也就多事一問，結果獲回覆：如園區有人感染，會給租客發通知；提供自費快速檢測，沒想過呢！我真想把管理費要回來。

都說科技是第一生產力，當內地都在大力發展尖端芯片科技、美國都在大力吹捧「元宇宙」、太空旅行時，期望香港方方面面能把應用科技落到實處，這個要求不過分吧？

▲ 過去一年最火熱的科技名詞「元宇宙」，似乎正是迎合科技與疫情的產物。（法新社資料圖片）