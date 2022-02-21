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體育明星廣告費

副刊版 2022/02/21

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體育賽事的高話題性，令廣告代言費和運動員的知名度掛鈎。冬奧的比賽項目，雖然不是普羅的家庭與個人運動選項，但今次在中國舉行，客觀上的確是帶來對此等冷門運動的關注，並造就了不少中國本土新運動明星。

谷愛凌作為「新本土明星」，現在家傳戶曉。不談賽場表現，若只說市場價值的話，行內人給到的數據也真是現象級。

她和母親差不多兩年前「進軍」中國市場，現稱為回流，並有項目代理公司去洽談各種運動以外的商業合作。當然，母親谷燕還是最核心的經理人角色。

能簽下二十多個產品及牌子的合作，那是後話，而早在兩年前，一個陌生混血女生臉孔，知名度只來自一些中國人極少參與的花式滑雪獎項，可想而知，那不是一個容易賣出去的定位。

所以開始時，谷愛凌的合作定位不算清晰（至今仍是），市場價值以十萬或百萬元計的個別合作，比其時的一般明星而言，實在經濟實惠。到曝光率增多，冬奧宣傳臨近，才開始多了簽多年長期合作的約。廣告業界稱，以一個五年合作，其時簽的是五千多萬元的話，開價實在不算高。如果以現在冬奧後的市價去談，要去到二億元以上了。

有趣的比較數字是，一九九九年，十九歲的姚明，簽約一個美國運動牌子，四年合約才二十萬美元。後來大成名後再轉簽銳步，則大幅增至七年五千萬美元。論最成功的廣告合作中國運動明星，至今依然是他。另一位劉翔，則是開了個好頭但艱難地埋尾，因為高峰時有近二十個牌子總值十億元，但○八年北京奧運失腳後，因各種合約列明二○一三年到期前不能退役，否則要賠償，他得勉強撑至二○一五年才退役。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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