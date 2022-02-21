小時候讀天主教學校，聽來的這個故事最深刻：主人要外出旅行，他叫僕人來，把產業交託給他們：一個給了五千塊金幣、一個給了兩千、一個給了一千，然後動身出行。那兩個分別領五千塊和二千塊金幣的，賺了雙倍。但那個領一千塊的，卻只是在地上挖了一個洞，把主人的錢埋起來。

主人回來後，跟他們結帳。替主人賺了double的兩個僕人，主人稱讚他們：「很好，你這又好又可靠的僕人！你在小數目上可靠，我要委託你經營大數目。進來分享你主人的喜樂吧！」這時候，到那領一千塊金幣、沒有進帳的僕人要交代了，主人一看大怒就罵：「你這又壞又懶的僕人！你就該把我的錢存入銀行，等我回來的時候，可以連本帶利一起收回。」於是，主人把他那一千塊金幣也取回，並分給做得好的下屬。那個無用的僕人，最終被趕到外面的黑暗裏去，在那裏，他要哀哭，咬牙切齒。

以前看這個故事，心想：那個拿一千塊金幣的僕人，起碼都保存到本金，都唔係太差，主人要做到咁絕嗎？但投身職場相當日子後，對這個《聖經》故事又有另一番解讀：

從上頭視覺去看，事情交給下屬管理，都希望他／她能做出一點成績來，沒有成績變相讓阿頭難看，例如一間上市公司，若持續向外宣布今年業績（又）沒有增長，股民、股東會如何看？股價會怎樣？前景會怎樣？

從老闆角度去看：「你睇下隔籬，人哋可以做得好，點解你做成咁？唔識睇下人跟住做㗎咩？」唔醒目都算，望下隔籬做得好的，照抄都不曉，可能是蠢、可能是hea、可能是沒有sense，又可能是死牛一邊頸，總之不思進取就確實爭唔落。

做得阿頭，心裏對下屬都有一個未必講出口但又很重要的要求：「喂，啲嘢交俾你，唔該做得好好睇睇。」一個令上頭毫無光彩又唔醒目的下屬，本是攞住一手好牌，上頭原本亦讓他／她自由發揮，卻竟然打出場爛牌來，這樣的僕人，在上頭眼中已是負資產，被扔到黑暗處哀哭的田地，合乎劇情。