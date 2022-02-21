靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 副刊版 2022/02/21 分享： 因跨境司機染疫，影響新鮮食物供港。除急凍蔬菜或罐頭外，大家不妨選擇即食湯產品，靚湯Souper推出足料燉製的養生湯包，不單有豐富湯料，亦並無味精及無添加劑，原汁原味。 款式分別有雪耳木瓜燉雞腳湯（$63 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 今日 Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 2022/02/19 全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 2022/02/18 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 2022/02/16 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 2022/02/14 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 疫情 肺炎 銷售 產品 品牌 口罩 美食 食品 菜式 外賣