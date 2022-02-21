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靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包

副刊版 2022/02/21

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因跨境司機染疫，影響新鮮食物供港。除急凍蔬菜或罐頭外，大家不妨選擇即食湯產品，靚湯Souper推出足料燉製的養生湯包，不單有豐富湯料，亦並無味精及無添加劑，原汁原味。

款式分別有雪耳木瓜燉雞腳湯（$63

...

欄名 : 新鮮熱辣

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