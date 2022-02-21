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Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠

副刊版 2022/02/21

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由即日起Green Common各分店及網店推出一系列精選優惠，包括全日供應的外賣自取「冬日暖意豐味鍋」（$98）、廣受歡迎的「抗疫快取套餐」繼續於指定分店（置地歷山及觀塘分店除外）供應（菜式亦會作不

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欄名 : 新鮮熱辣

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