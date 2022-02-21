Green Common外賣自取火鍋及「抗疫儲糧」多重優惠 副刊版 2022/02/21 分享： 由即日起Green Common各分店及網店推出一系列精選優惠，包括全日供應的外賣自取「冬日暖意豐味鍋」（$98）、廣受歡迎的「抗疫快取套餐」繼續於指定分店（置地歷山及觀塘分店除外）供應（菜式亦會作不 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 今日 靚湯Souper 足料燉製養生抗疫湯包 全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 2022/02/19 全新汽水品牌OOHA登陸香港 神徒必訪Anson Lo廣告打卡位 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 2022/02/18 韓國果汁店JUICY登陸鰂魚涌 二月優惠第二杯飲品半價 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 2022/02/16 Dear Harley Bakery於 K11 MUSEA 設 Pop-up 推無添加鮮果蛋糕 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 2022/02/14 Eaton HK 酒店多間餐廳 推出堂食及外賣自取優惠 疫情 肺炎 銷售 產品 品牌 口罩 美食 食品 菜式 外賣