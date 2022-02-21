絳色、朱色 中國紅的知識

北京冬奧閉幕，閉幕式除了大玩「雙奧之城」元素，還用中國紅碰撞冰雪藍。紅這個顏色，自古在中國代表很多東西，例如皇帝、吉祥富貴，象徵喜慶朝氣，學問大得很，今天就淺談中國紅。

古人認為人和萬物生長一樣，有自身生命周期，這一周期長度就是12年，人渡過一個周期，就會經歷一次輪迴，本命年就是周期最後一年，順利渡過本命年，也就意味生命新周期開始。

基於這種心理，逐漸形成許多以闢邪祈福的本命年習俗，其中以掛紅流傳最廣。簡單地說，就是在本命年除夕夜穿戴紅色配飾，驅邪避凶、祈福納祥，今天我們熟悉的過年穿紅底褲，就是掛紅習俗一種體現。

為什麼掛紅而不是掛綠之類？有學者認為，中國「尚紅」民俗源自先民對血液、太陽和火的敬畏。這三種元素帶給古人震撼，而它們視覺上都接近紅色，因此紅色被先民賦予神聖意義，也就是紅色「驅邪避凶」世俗意義的源頭。

除了「驅邪避凶」，中國有五行學說。古時中國，從遊牧文明的原始社會邁向農耕文明，不同朝代有不同代表色。一說古代朝代的更替，最開始奉行五行相剋說，「青（藍）、赤（紅）、白、黑、黃」乃「五方正色」，代表「東、南、西、北、中」。夏朝崇尚黑，商朝尚白，周朝屬火德，崇尚像火焰的赤色，於是尚紅，將紅色視為本朝色。周朝文明特別是其中的「禮」，大大影響後世，但赤或紅也好，也不算是今天中國紅的來由。周朝之後經歷戰國混亂，秦朝統一天下後，以水克周的火，於是崇尚代表水的黑色。

漢朝搞了一輪又水又土，又黑又黃，再改用五行相生說，火德即又尚紅色，紅色就此由漢朝傳播開來，可說是最早的流行色，漸漸紅色文化滲透成了民族代表色。不過在古代，紅色可不是想穿就穿，隋唐以前紅色服飾一直是皇公貴族專屬，民間禁用，直到明末清初。

中國古代崇尚紅色 惟不易得到

中國古代雖崇尚紅色，但要得到紅色卻不容易。中國人最早是從礦物如赤鐵礦粉末和朱砂提取染料，到周朝開始用植物染料，從茜草、紅花、蘇木等提取紅色素。唐朝以前，即1,400多年以前，茜草是中國提取紅色染料的主要植物，從表面上看，這種植物似乎與紅色沾不上邊，開白花，其實地下根部呈紅色；它也可入藥，據說對尿血、瘀血之類有效，故又名血見愁。古人用泡煮茜草來將布之類染紅，但先要用明礬土等含鋁鹽的物質作為媒染劑，再將織物浸泡煮過的茜草，才能染出紅色。普通小草到高貴紅色，茜草走過很長的路，雖則染出來顏色偏暗，但依然佔據紅色染料霸主地位。

西漢時張騫出使西域，將一種植物帶回中原，打破這一局面，也帶來飽和度更高、更艷麗的紅，到魏晉南北朝，這種染色技術已成熟。這種菊科植物叫紅花，之後主宰了古代小姐們的口紅顏色。隋唐時紅花染出的紅，開始引領時尚，有這樣的詩句：「紅花顏色掩千花，任是猩紅血未加。染出輕羅莫相貴，古人崇儉誡奢華。」不過要從紅花得到紅色難度也不小，花瓣有兩種色素，一種紅色一種黃色。

要得到漂亮的紅色，必須先把黃色去掉，古人想出「殺花法」。據《齊民要術》記載，為得到紅染料，古人趁早上露水未乾採集花瓣搗碎，先用水洗掉部分黃色，再用洗米水之類弱酸性液體去除剩餘的黃色素，把含有紅色素的殘花壓成餅，用青蒿汁殺菌後保存，要用的時候把餅用鹼水浸，釋出紅色染料。紅花餅不僅用來染色，還製造胭脂口紅給女士們。

在紅花染色盛行的唐朝，一股染色新勢力崛起，是名叫蘇木的豆科植物，自嶺南進入中原，紅色同樣「神秘地」藏在「芯」裏，去除外皮後陰乾可作染料。它最大優勢在於變化，用不同媒染劑可獲得不同紅色，堪稱染料中的「全能型」。到了明清，紅色走進尋常百姓生活，多變的蘇木滿足人對紅色更多元化的需求，成了植物紅色染料江湖最後一任霸主。隨着工業染料進入中國，蘇木退出歷史舞台。

中國紅有幾多種？不是簡單一個答案。有人說朱紅色是中國紅，它是朱砂研磨之後得到的顏色，古代純正朱砂很稀有，所以朱紅色非常珍貴，只有達官貴人擁有，皇帝批示奏章留下的朱批，富貴人家用朱紅塗大門以顯富貴。今天人們對北京故宮的印象，就是那些紅牆紅門，那些滿眼的紅，便是朱紅，由於純正朱砂來自中國，故有人叫古典華貴的朱砂紅做中國紅。

另一種講法是，絳色也叫中國紅，也就是我們生活中常說的大紅色，三原色之一的那隻紅，也叫正紅。紅，是中國古代色彩詞中，包含色域最廣的顏色詞，除了朱、赤，還有緋、縓……有一種叫妃，或楊妃色，多麼高雅，就是粉紅；胭脂紅，就是古時女子化粧用的胭脂色，用盛開紅藍花取汁，淘去黃色素後保留紅色；至於棗紅，沉穩典雅，古典家具中的紅酸枝木家具便為此色。

無論是三原色中的大紅、正紅，抑或華貴的故宮朱砂紅，以它們為主色調衍生出的紅有更多：樸素的土紅、嬌嫩的石榴紅、滄桑的鐵銹紅、鮮亮的櫻桃紅、豆沙紅、海棠紅……，各種紅絢麗璀璨、多姿變幻。紅的美學，是中國特有符號，中國紅不容易看明白，讀懂中國文化，讀懂中國更難，亦更有趣。

▲ 紅的美學，無論是大紅、正紅，抑或華貴的故宮朱砂紅，都是中國特有符號。