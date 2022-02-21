「控疫壓倒一切」 4招打破阻隔

要理解「控疫壓倒一切」真的有那麼困難？為何輿論往往只把「壓倒」視為強制全民檢測及把行政長官選舉押後？簡言之，所謂壓倒，最直接的解讀就是把現有阻隔拆掉，當中至少涉及以下4大範疇：

鼓勵各界出力 私院收非確診者

（1）公營做不來讓私營補位--不少香港人總是自相矛盾：既要政府不干預，又認為事事也該行政主導，慣性投訴他人，自己永無責任。在第5波疫情下，醫療需求突然增加，檢測及檢疫能力自是嚴重不勝負荷。在此艱難時刻，香港人有責任壓倒那些對公營醫療服務自以為「理所當然」（而實質罔顧現實）的要求，並應鼓勵各業界多出一分力，助市民渡過疫境。

例如公營隔離設施不足，便由酒店業界內部協調，提供社區隔離設施酒店；又例如接載患者到醫院或隔離設施，責任雖在公營救護車服務，但當太多確診者未能送院，部分的士司機便挺身而出，提供抗疫的士服務；還有因為太多確診者在家等待送院，不能出門求醫，於是亦有私家醫生願意與醫管局協作，透過電話為病人提供遠程會診服務。

口罩令擴至私人處所 齊心抗疫

眼下醫院床位短缺、急症室「迫爆」、兒科服務嚴重緊張，下一步要壓倒的，當是公私營醫院之區隔，不再因收費落差，令私家醫院床位有機會空置。相對合理的做法，是把所有確診病人留在公營醫療體系處理，而私家醫院則接收非確診患者，互相分工。

（2）私營做不來便公營介入--壓倒一切也包括過去一些理論上該由私營機構負責的防疫抗疫工作，在務求「傳染風險盡量滴水不漏」的目標之下，由官方單位介入堵塞漏洞。例如某真實個案：一間私人屋苑總共12幢，當中一半座數有確診者，可是竟然有缺德住戶出入屋苑範圍及乘搭電梯時，屢經勸喻仍不佩戴口罩。管理處縱報警求助，但基於「口罩令」（即《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》）不涵蓋私人屋苑範圍，故警方只可備案，未能採取任何行動。

客觀事實既然是政府已立法規限不可多於兩個家庭聚會，「口罩令」不涵蓋私人屋苑，便反映出私營公司在管理屋苑層面之局限，如今隨時變成重大抗疫漏洞（各屋苑只要一小撮因政治取態而消極抵抗的人不佩戴口罩出入，後果已不堪設想）。

從解困角度出發，在壓倒一切的原則下，政府當介入全港屋苑管理公司力不能及之處，修訂相關法例讓「口罩令」涵蓋私人處所，促使市民負上基本抗疫責任，始算是齊心抗疫。

（3）市民不明白就傳媒說明--經常聽到不少聲音批評，特區政府發放信息混亂云云，但許多時候各方亂批方為雜音。

舉個例子：有等候入院確診者罵政府熱綫的回應天天不同，市民無所適從；但實情是隨着天氣轉壞、突然爆發確診群組、放寬入院條件以騰出床位、設立指定診所等情況和措施相繼出現，應對措施自然不斷更新。問題在於，這些雜音經部分傳媒和KOLs喧染誇大，甚至說錯了、講漏了，亦不會有所補充更正。

疫下信息混亂 傳媒澄清說明

香港從未經歷目前疫情爆發的狀況，加上持續有變化，試問怎可能有人知道全部答案？事實上，傳媒研究及新聞學界近年亦有所反思，除了解困新聞學鼓勵持續尋找答案外，另一新興論述是提升「後災難新聞學」（post-disaster journalism）之質素，箇中主張是傳媒與其強調災害和疫情慘況，追求催谷受眾情緒的畫面，不如轉為深入報道各相關界別如何合作解決問題。套用在香港，上周鏡頭花了不少時間拍攝病人需要戶外留醫，但內部如何調動，卻並沒有成為後續跟進報道重點。

注意：筆者絕非鼓吹傳媒毋須監察政府，只是當下信息混亂，以收集和發放資料為日常工作的傳媒，也該分配足夠時間向市民說明最新抗疫措施，深入淺出、撥亂反正，而不應在市民尚未了解措施細節時，便一再猜測動機，乃至扭曲事實並散播陰謀論。

（4）低風險問題由議員落區--承接以上思路，議員除了繼續「監察」政府算舊帳，如今疫情肆虐如兵荒馬亂，多踩一腳不如多走一步；而身為經市民投票選出的代表，自然應該懂得向一般人簡單說明以下常識：資源緊絀，服務與空間應先給予身體最弱和重症死亡風險最高的確診者，年長兼無打針的長期病患、或出現重症病徵之幼童，必須優先處理；至於可照料自己者，理應讓位他人，這是為人處世之基本道德責任。

議員落區救急 解決低風險問題

政治現實是，選民當中總有一些缺全局觀的自私之輩，又或是過分緊張而驚惶失措者，因為擔心家庭感染或自己未能上班變得歇斯底里，而忘了更大的問題，乃是阻止病毒於全港各區擴散；這些憂慮縱可以理解，但本着壓倒一切的原則，輕症患者再辛苦，也不及重症個案更須投放醫療資源。

既如是，那些待在家裏等入院的確診者，假如未能出門或以網絡購買藥物和其他物資，大可由議員及其樁腳協助幫忙--再花時間怒罵政府離地，何不把力氣放於地區救急扶危？惟有壓倒並化解身邊小問題，方能聚焦應付全港抗疫大難題。

達到以上4種狀態，若本港控制疫情方面仍然尚有不足，請求祖國幫忙方算合情合理。也就是說，建制陣營至少要展現上下一心，香港才算履行了作為特別行政區的「主體責任」--故任何鑽空子、潑冷水、馬後炮、假大空、顧私利、搶風頭、爭曝光、搞分化、惑民眾等行為，在「控疫壓倒一切」的前提下，必被視為說三道四卻又毫無建樹，而不可饒恕的小人之舉，務須戒之慎之，否則後果堪虞，畢竟人命關天。

▲ 眼下醫院床位短缺、急症室「迫爆」、兒科服務嚴重緊張，宜壓倒公私營醫院之區隔，不再因收費落差，令私家醫院床位有機會空置。（資料圖片）