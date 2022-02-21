幼園小學外展接種 門檻降至100人 港聞版 2022/02/21 分享： 政府早前下調科興疫苗接種年齡至3歲，家長可循多個途徑為子女安排打針。公務員事務局日前向全港學校發信，當中下調幼稚園及小學疫苗外展服務的人數門檻，接種人數達100人或以上，就可以安排到校接種服務。 公務員 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 港大研究：新冠病毒 或損生育力 今日 港大研究：新冠病毒 或損生育力 僅24%家長 擬讓子女上半年接種 今日 僅24%家長 擬讓子女上半年接種 觀塘多處涉違限聚令 14人遭票控 今日 觀塘多處涉違限聚令 14人遭票控 你可能感興趣 港大研究：新冠病毒 或損生育力 今日 01:00 港大研究：新冠病毒 或損生育力 僅24%家長 擬讓子女上半年接種 今日 01:00 僅24%家長 擬讓子女上半年接種 觀塘多處涉違限聚令 14人遭票控 今日 01:00 觀塘多處涉違限聚令 14人遭票控 疫苗 學校 小學 衞生署 幼稚園 科興 公務員事務局 安心出行 疫苗通行證 BioNTech