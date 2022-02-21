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幼園小學外展接種 門檻降至100人

港聞版 2022/02/21

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政府早前下調科興疫苗接種年齡至3歲，家長可循多個途徑為子女安排打針。公務員事務局日前向全港學校發信，當中下調幼稚園及小學疫苗外展服務的人數門檻，接種人數達100人或以上，就可以安排到校接種服務。

公務員

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