港大研究：新冠病毒 或損生育力 睾丸萎縮難完全康復 袁國勇：打針可預防 港聞版 2022/02/21 分享： 新冠疫情嚴峻，早前有報道指，部分新冠肺炎患者出現睾丸疼痛的情況。香港大學微生物學系團隊最新研究發現，倉鼠在感染新冠病毒後，睾丸酮急劇下降，在感染42到120天後，染疫倉鼠的睾丸更出現萎縮，同時體內的性 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 僅24%家長 擬讓子女上半年接種 今日 僅24%家長 擬讓子女上半年接種 幼園小學外展接種 門檻降至100人 今日 幼園小學外展接種 門檻降至100人 觀塘多處涉違限聚令 14人遭票控 今日 觀塘多處涉違限聚令 14人遭票控 你可能感興趣 僅24%家長 擬讓子女上半年接種 今日 01:00 僅24%家長 擬讓子女上半年接種 幼園小學外展接種 門檻降至100人 今日 01:00 幼園小學外展接種 門檻降至100人 觀塘多處涉違限聚令 14人遭票控 今日 01:00 觀塘多處涉違限聚令 14人遭票控 新冠肺炎 香港大學 袁國勇