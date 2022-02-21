新冠疫情嚴峻，早前有報道指，部分新冠肺炎患者出現睾丸疼痛的情況。香港大學微生物學系團隊最新研究發現，倉鼠在感染新冠病毒後，睾丸酮急劇下降，在感染42到120天後，染疫倉鼠的睾丸更出現萎縮，同時體內的性

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