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港大研究：新冠病毒 或損生育力

睾丸萎縮難完全康復 袁國勇：打針可預防

港聞版 2022/02/21

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新冠疫情嚴峻，早前有報道指，部分新冠肺炎患者出現睾丸疼痛的情況。香港大學微生物學系團隊最新研究發現，倉鼠在感染新冠病毒後，睾丸酮急劇下降，在感染42到120天後，染疫倉鼠的睾丸更出現萎縮，同時體內的性

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新冠肺炎 香港大學 袁國勇

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