「印太」重返「亞太」 美戰略為華添亂？

中華白海豚與「印太」有何關係？牠正式名叫「印度太平洋駝背豚」，生活在華南、東南亞至澳洲北部一帶西太平洋、東印度洋近海水域。「印太」其實是個生物地理學名稱，人類社會的亞太、南亞以至中東、東非地區面貌個個大不同，「印太」若用在地緣政治範疇，則難免不倫不類。

印太成「華府八股」 惟焦點模糊

本欄去年談過，特朗普忽視日韓等「需要出錢照顧」的盟國，認為利用印度成本更低，而且「印太」聽起來怎麼都比「亞太」聲勢浩大，於是把奧巴馬時期的「重返亞太」改為「印太戰略」；幾年下來，「印太」一詞彷彿就是針對中國的「政治正確」，成為拜登上任後也無法改口的「華府八股」。

只是「印太」硬把印度洋和亞太兩地混為一談，甚至為此淡化「亞太」，美國恐會因此犯下大錯。

果不其然，這需要一番微妙調整。拜登政府月中正式公布《美國印太戰略》文件，名稱雖然沒變，但實質將焦點放回亞太，可以說是「重返亞太2.0」。文件宣稱，美國及其最緊密夥伴的關鍵利益，需要一個「自由開放」的印太地區，美方戰略會始於鞏固區內各國自身以及他們之間的韌性，包括投資於民主體制和公民社會、改善財政透明和反貪腐、確保區內海空管轄和使用合乎國際法、推動應對關鍵與新興科技共同原則。

這些都沒有甚麼值得說的，但有趣的是文件承認，美方惟有「建立新時代集體能力」方能實現目標。這意味至少在民主黨拜登政府眼裏，美國已無能力如往日般單幹。

華府官員說得更直接：「我們承認我們改變中國的能力局限，因此尋求以建立推動我們所尋求未來的影響力平衡，來塑造中國周邊戰略環境，挫敗北京阻撓美國及盟友實現目標的努力。」

那麼統戰對象是誰呢？文件列了好一大堆：深化區內5個美國條約盟友，澳洲、日本、韓國、菲律賓及泰國；為賦權東盟及其一體化作貢獻；合作建立太平洋島國韌性；擴大美國在印太地區，尤其是東南亞及太平洋島國的外交存在；建立印度—太平洋和歐洲—大西洋之間的關係……

慢着，這不是「印太戰略」嗎？為何……噢，終於找到了：「支持印度持續興起及地區領導地位」、「強化四方安全對話並兌現其承諾」也算是跟印度沾上邊吧。

盡管文件把「印太」說得天花龍鳳，甚至扯到歐洲—大西洋，幾乎變成「印太歐大」，但可以看出，拜登政府有意重點經營美國的亞洲傳統盟國、東南亞及南太平洋，這些都是「亞太」，其實就是「亞太戰略」，「印」只是其中一個旁枝。

「重太輕印」無疑是拜登政府相對合乎實際之舉。正如本文開首所講，印度洋牽涉南亞、中東、東非，若以「印太」抹去「亞太」，只會模糊了焦點，畢竟中國整體上屬東亞國家，面向的是太平洋，台海、南海也絕不是在印度洋。美國在印度洋中心雖有迪亞戈加西亞這重要軍事基地，但這基本上就是美方區內可調用資產的全部；波斯灣美軍應對的是中東，不是中國。

拜登「重太輕印」 亞太資產豐富

相比之下，美國在亞太資產要遠比在印度洋豐富。除了澳日韓菲泰5個條約盟國（新西蘭因為反核遭美國中止盟約關係），美國與密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島、帕勞3個太平洋島國有「自由聯繫條約」關係，基本上就是三國宗主國，全權負責對方防務。美國在區內當然還有關島、北馬里亞納群島、美屬薩摩亞領地。

更重要的是，印度與美國的傳統夥伴根本難以比擬。印度雖然在人口規模、市場潛力方面有望與中國一拼，但目前整體發展水平仍然有限，GDP不及日本60%、中國20%。遑論拜登政府大肆鼓吹「民主」「威權」二分法，但西方吹棒的「世界最大民主國家」印度人權狀況卻不堪入目，美國真的要時常把「印度是志同道合的夥伴」掛在嘴邊嗎？

東盟角色重 視華最大貿易夥伴

不過，縱然「印太戰略」在地理上是修正了，美國恐怕還是回答不了如何應對中國崛起這道問題。拜登政府仍然從地緣、軍事角度嘗試遏制中國，形式與美國控制北約不斷剝奪俄羅斯生存空間相差無幾。惟中國復興不同於近現代西方大國崛起，靠的是經貿而非攻伐，並非美國動刀動槍所能圍堵。中國外交部直指，拜登政府的所謂「戰略」復辟冷戰思維和集團政治，毫無新意，更無前景。

拜登政府看到東盟在亞太角色日益重要，一年多來對東南亞展開不少外交攻勢，但尷尬的是，東盟與中國互為最大貿易夥伴，一再強調無意從中美之間選邊站；美國更缺席亞太兩大自貿區《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

美方現在提出「印太經濟框架」，計劃涵蓋勞工、環境等諸多範疇，唯獨欠缺貿易，只因美國民粹政治容不下另一份貿協，哪怕戰略和經濟價值再大。

美韓研芯片6G合作 影響科技戰

可以說，名印太戰略也好，實亞太戰略也罷，美國都是空談「自由開放」，鮮有切實造福各國。拜登政府至今才正式公布「印太戰略」，還要改調這並非美國對華整體戰略，亦顯出美國嘗試拉攏各國對抗中國之難。

只是美國攪局的能力也不應低估。美國在亞太挑動對立製造緊張，即使背離時代時流與人心所向，仍會對中國構成相當消耗。韓國本月屈於壓力，首次同意在美日韓聯合聲明提及台海，就算毫無實際意義也值得中方警惕。韓國3月、菲律賓5月大選結果難料，會否顯著改變兩國外交取態，以及韓美芯片及6G研究合作本身對中美科技戰的影響亦須關注。

▲ 美國總統拜登月中正式公布《美國印太戰略》文件，名稱雖然沒變，但實質將焦點放回亞太，可以說是「重返亞太2.0」。（路透社資料圖片）