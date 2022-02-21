麥麥送訂滿$120 贈洗手液機套裝 為抗疫麥麥打氣

疫情嚴峻，大家都要提高警覺，保持衞生。黛安收到風，麥當勞今個星期會聯同威露士送出個人護理產品，陪大家齊齊抗疫！今日（21日）起，麥當勞App用戶只要透過電子優惠券使用麥麥送訂購滿$120（只計算訂購食物及飲品費用），即可免費獲贈CENTRALIN自動泡沫洗手液機乙部，以及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200毫升（零售價$199），禮品數量有限，送完即止，大家要快啲把握機會喇。

抗疫期間麥當勞都會繼續為大家打氣，由即日起至今個月28日，晚上6點至午夜12點，用麥麥送訂餐服務惠顧任何食品滿$100，更可免運費，安坐家中就可以享受各款美食。

公關姊妹仲提醒，今個星期麥當勞App仲有不能錯過嘅多款$10超正優惠，包括「$10新餐肉蛋漢堡」、「$10脆香雞翼（2件）」，及今日限定嘅「$10原味麥炸雞（1件）」！至於深受歡迎嘅「$1大可樂」優惠，大家仲可以轉飲無糖可樂、雪碧或芬達汽水㖭。

另外，麥當勞同滙豐Red信用卡仲會合作推優惠，即日起以滙豐Red信用卡喺餐廳單一簽帳滿$25元或以上，即可於滙豐Reward+應用程式賺到1個印花，儲齊4個印花即可享額外$20「獎賞錢」，每個月最多可享額外$40「獎賞錢」，一於麥麥食、麥麥慳啦。

本文轉載自《晴報》