香港將掀「元宇宙」置業熱潮 這有望成為新一代置富之法嗎？

▲ 筆者June（左）十分欣賞Beely攜手學生一同學習的過程，體現了未來的教育就是邊學邊做，邊做邊學。

「未來是如此的不確定，最好的方法是一起幫助創造未來，而不是等待和追隨。」

文化企業家鄭志剛斥資500萬美元在Sandbox買地，建設虛擬創新中心，用作展示未來發展。換言之就是將來實體發展如何，先在元宇宙展示，就好像買賣樓花，售樓現場會有落成後的模型，令買家可以更具體理解要買的單位將來的社區建設如何？一個樓盤售賣點實體搭建得體面，有時也得用上8位數字；那麼利用元宇宙把整個創新中心在虛擬空間呈現出來，只是動用500萬美金，相比之下後者可能更划算。

很多人覺得元宇宙與地產一樣，金額龐大只是有錢人的玩意，但是平民百姓真的沒法參與只有看的份兒嗎？

置業上車夢在元宇宙實現

Beely是虛擬實景（VR）行業的先驅，在行內名氣響噹噹，曾參與香港新機場的預視化項目，但他對教育不離不棄，會親身上場教學，與學生關係密切。綫上置業這項工程，他便與學生一齊玩，實現元宇宙的置業夢想。

Beely覺得大部份香港人在現實生活裏要困在狹小的空間，沒有屬於自己的天地。香港人以前一放假便去旅行，但疫情持續飛不出香港，Staycation也是好的，目的就是要抖一抖。但是旅行與Staycation也只是一瞬間，而且所費不菲，假期之後又馬上要回到現實，令人很窒息。

有些人放工後不想立即回家，因為往往公司地方比屋企大，其他人離開了，自己留在公司可以放空，玩玩手機，歎一杯咖啡才走。可是疫情一來大家WFH，幾百呎單位一家幾口困獸鬥，私人時間沒有了，旅行泡湯了，Happy Hours沒有了，壓力也就爆錶了。

「我的理想是每個人都可以有屬於自己的Studio Flat，建立自己的私人空間。置業大計在現實世界裏遙不可及，在虛擬空間可以率先體現，擺放夢想的裝修、傢俱、電器、擺設、藝術品，甚至寵物。」Beely 的設想與自己的學生不謀而合，團隊也立即形成。

買樓還可以養寵物？

Beely之前還已經準備好推出一個叫「有元再聚」的計劃，希望透過動態捕捉系統技術（Motion Capture System）為貓奴、狗僕提供服務。愛寵物的人最怕面對寵物離世，如果可以在貓貓狗狗仍然活潑、會走會叫時記錄下牠的動作聲音，將來牠老了、走了，用智能科技把預先捕捉了的動態，再活靈活現地重現眼前。可是，後來覺得太真實的虛擬寵物，反而更容易觸碰失去的傷口，令主人久久不能走出陰霾。因太愛寵物的人傷痛尤如喪偶，只有隨時間逝去，放手、忘記、重拾新生活才是理智的做法。

Beely轉念一想立即豁然開朗，與其做傷心生意，不如做開心的生意，碰巧有志同道合的人提出NFT的新玩法，用NFT連繫會員系統，聯同不同界別構建元宇宙社區，正好把這個置業計劃與這個系統連結。

▲ Beely 的工作團隊由自己的學生組成，並且已設計好示範單位，全部有獨立編號。

元宇宙置業可保值甚至致富？

上一代以磚頭保值，也有一舖養三代的講法；但在新經濟之下，究竟可不可以照搬這套呢？新一代更注重自我價值認同。裝修好、設計好一個虛擬單位，給自己在「MeTime」時放空，又可以把示範單位跟朋友分享，炫耀下自己的品味，如果真的有人認同，願意出溢價買入這個單位，就是Bonus。

Beely的工作團隊已設計好示範單位，全部有獨立編號，有清水樓、有半裝修、有全裝修，亦會按步驟推出裝修、擺設、傢俱、手工藝品一系列配套，大大省卻入門新手技術知識不足的入手難度。

▲ 如果有個元宇宙物業，你會用來做甚麼？

一般學生都可以負擔得到

就連不懂IT的人，也可以做自己單位的主宰，Beely沒有打算把虛擬單位豪宅化。由NFT開始，成為會員之後就有優先登記的資格，將來在虛擬空間選擇心水單位置業也不過是幾千蚊，甚至更平。這對悶極的香港人來說，既是一種安慰，也可能是一個自己創造價值的機會。

元宇宙也好、NFT 也好，未必一定要大財團才有資格入場；也不一定是炒賣遊戲，可以是師生攜手一同學習的過程，畢竟未來的教育，就是邊學邊做、邊做邊學。

▲ Beely Ho，VR行業先驅，曾參與香港新機場的預視化項目。為了提升和普及學生對 VR 和數字化轉型的使用，培訓了大約 100 名學生使用 Blender（最先進的開源 3D 動畫程序）。2017年已經開始籌備元宇宙置業的大計，2021年7月中旬，開始為他的元宇宙項目——「ROOM」召集他的學生。