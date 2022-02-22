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為何是徐州

副刊版 2022/02/22

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徐州豐縣的拐賣案，繼續全中國發酵，今次能否引發制度上的改革，日後更能保障婦女兒童的安全，卻未可料，因為這問題遠遠複雜得多，包括了地區經濟、歷史文化、生育政策、傳統思想到市場供求關係，不是單純的加重刑罰可以阻嚇。

想了解這現象，可參考紀實文學《古老的罪惡》和電影《盲山》。書中就特別有徐州作統計例子，舉例一九八六年起始的三年間，全國各地被騙到江蘇省徐州當中六個縣的婦女，就有接近五萬名。

可見徐州此地區，是「慣犯」。當中有個說法，「只要雲南在，不怕沒後代」，說明了「產業鏈」的成熟及深入民心，許多來自更窮雲南山區的婦女，是通過不同方式被賣（直接和家庭交易、欺騙說帶往城市謀生或強行搶拐等）。諷刺是徐州雖不富，但比山區好，有些被賣的，過上日子後也不追究，反而轉介更多山區同鄉嫁過去。

但為何是徐州？

看看數據，中國出生比率最失衡高峰在二○○四年，男女比例是一百二十比一百。可是，在徐州有地區是高達一百五十，當中自然有人工調配，即選擇生男孩，早期發現是女孩就打掉；一方面只願生男不生女，加上女的長大後就趕緊嫁出去的觀念，令村內根本沒有適婚女性。有歷史文化解釋是，徐州作為江蘇、河南等四省交界，中原文化中心點，傳宗觀念特別重，民風也驃悍，對付買回來的女性絕不留情。

見識過這種保守觀念，是曾到訪這類村莊，吃飯時發現女性基本上是不能同桌的。若生個女的，就必然等到有男丁才能停止生育。成長中，所有資源都放在男孩身上。等到要嫁人，男家給彩禮，女家若收下來，會成為將來給自家男生的資產。若不收即回禮給男家，也不會落入新婚女子手裏。男女地位極其不均，但就仍是二○二二年今天的現實。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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