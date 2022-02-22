還有兩星期就是三月天，卻遇上入冬以來最冷的天氣。沒有晚市的日子，被迫在家自煮，令人想到火鍋。戰友家琪埋怨：「總不能天天吃火鍋！」我同意：「對啊！所以，我近日想起日式和韓式料理。」

我續提議：「所謂禦寒食物，大都是以湯或熱鍋奉上的東西，除了火鍋，用湯汁煮的食物，暖和程度不低。較簡單的是，韓式泡菜豆腐湯，有點微辣，加速血液循環，蠻不錯啊！」

這道韓式泡菜豆腐湯的材料十分簡單，用雞湯或鯛魚湯底，加一大湯匙的韓式辣醬，煲滾後，加入豆腐和娃娃菜，喜歡半熟蛋的，可以打一隻生雞蛋，多煮一會。最後加入泡菜，便完成，記緊泡菜不宜煮太久，否則，當中有益的益生菌便大大浪費。有人喜歡配白飯，或者用湯年糕或粉絲伴吃也不錯。

她大喜：「好建議，今晚就煮這個。」

「其實餃子湯也不錯，最好當然是自行包餃子，要簡單方便的話，那款碼頭雞肉餃子，都是個減肥餐的好選擇。」我續說：「日式的雜炊，也是禦寒的好主意。記起你曾告訴我，夏天吃粥就是弄得大汗淋漓，換句話說，冬天吃，就是不錯的暖身佳餚。有些朋友就不喜歡吃粥，認為粥是患病才吃，但是雜炊就不同了，是軟綿綿的飯。我喜歡用日式高湯，即鰹魚湯煮白米，另外準備舞茸或切片乾香菇，最後加入蛋漿，灑上葱花，即成。」

家琪笑說：「你滿腦子都是食譜，怎麼不再寫書。」

我說：「出書除了寫，還有攝影、食器安排、擺盤設計……實在沒氣力了，遲一點，總有機會的。」