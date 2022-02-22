  • 9°C
香港時間 : 2022222日 (二) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

冬日料理

副刊版 2022/02/22

分享：

還有兩星期就是三月天，卻遇上入冬以來最冷的天氣。沒有晚市的日子，被迫在家自煮，令人想到火鍋。戰友家琪埋怨：「總不能天天吃火鍋！」我同意：「對啊！所以，我近日想起日式和韓式料理。」

我續提議：「所謂禦寒食物，大都是以湯或熱鍋奉上的東西，除了火鍋，用湯汁煮的食物，暖和程度不低。較簡單的是，韓式泡菜豆腐湯，有點微辣，加速血液循環，蠻不錯啊！」

這道韓式泡菜豆腐湯的材料十分簡單，用雞湯或鯛魚湯底，加一大湯匙的韓式辣醬，煲滾後，加入豆腐和娃娃菜，喜歡半熟蛋的，可以打一隻生雞蛋，多煮一會。最後加入泡菜，便完成，記緊泡菜不宜煮太久，否則，當中有益的益生菌便大大浪費。有人喜歡配白飯，或者用湯年糕或粉絲伴吃也不錯。

她大喜：「好建議，今晚就煮這個。」

「其實餃子湯也不錯，最好當然是自行包餃子，要簡單方便的話，那款碼頭雞肉餃子，都是個減肥餐的好選擇。」我續說：「日式的雜炊，也是禦寒的好主意。記起你曾告訴我，夏天吃粥就是弄得大汗淋漓，換句話說，冬天吃，就是不錯的暖身佳餚。有些朋友就不喜歡吃粥，認為粥是患病才吃，但是雜炊就不同了，是軟綿綿的飯。我喜歡用日式高湯，即鰹魚湯煮白米，另外準備舞茸或切片乾香菇，最後加入蛋漿，灑上葱花，即成。」

家琪笑說：「你滿腦子都是食譜，怎麼不再寫書。」

我說：「出書除了寫，還有攝影、食器安排、擺盤設計……實在沒氣力了，遲一點，總有機會的。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

拆解有機食物營養價值
2022/02/21
拆解有機食物營養價值
非綠色蔬菜
2022/02/15
非綠色蔬菜
儲備急凍蔬菜肉類應對疫情
2022/02/14
儲備急凍蔬菜肉類應對疫情
新年解藥
2022/02/08
新年解藥
全盒低脂零食
2022/02/07
全盒低脂零食
天氣 黃凱詩

上一篇文章

無能為力

下一篇文章

腹部按揉排毒功
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？