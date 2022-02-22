折柳相贈 中國古人一種送別方式

奧運會閉幕的緬懷時刻及聖火熄滅，可以說是指定動作。前晚，北京冬奧閉幕式出現了一幕，用中國人方式去講述緬懷、離別的故事--折柳道別。在名曲《送別》的音樂下，365個男女老少演員拿着發光「柳條」，緩緩走向台中間，無數道綠色光束升起，意味生命、希望。據總導演張藝謀說，是表達一種深沉的離別紀念，但不是悲傷，而是重新升起希望，一切向前看的情懷。

打開中國詩詞卷，會發現很多離愁別緒的作品，都和柳有關。例如李白在《春夜洛城聞笛》這樣寫道：「此夜曲中聞折柳，何人不起故園情」；在《憶秦娥》中就寫：「秦樓月，年年柳色，灞陵傷別」；白居易也有：「為近都門多送別，長條折盡減春風」。這類詩詞浩如繁星，不勝枚舉，除了提到柳，還有的就是折柳。

折柳送別，是中國古人常見的民間習俗，一般相信源於秦漢，盛行於唐代。親朋好友一旦分別，送行的人會在城邊或河邊的柳樹上，折段柳枝送給即將遠去的人。古代交通不便、路途多險、前程難卜，古人每一次出行，其實都有些少似生離死別，所以特別重視送別。

折柳送別這種表達離愁的做法，有着其時代背景；起碼我們今天分開，搭程飛機又再見，或者在WhatsApp、Zoom之類隨時視訊見，不會覺得很愁，更無需要折柳、折花、折草送人咁無公德。

中國最早的詩歌總集，收錄自西周初年至春秋中葉，即2,000多年前詩歌的《詩經》，已在說柳，《采薇》中曰：「昔我往矣，楊柳依依；今我來思，雨雪霏霏」。柳與離別，開始結下淵源，柳枝青翠柔軟、隨風搖曳，給人遐想，尤其那些多情的文人。

那麼為何揀柳？從文字演化淵源來說，柳代表日落，由日落又引伸為死亡，例如《康熙字典》就提到：「喪車為柳」，古人以柳裝飾靈車，死亡從來讓人感傷，離別一樣令人難過，故柳與離愁和傷感產生不解之緣，變成離愁別緒的代表。

古代送旅人柳枝 祝願途上平安

古時柳樹又稱小楊或楊柳，有一種講法，因柳與「留」諧音，離別贈柳表示難捨難離、渴望長留，有挽留之意；又有人說，「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」生動體現了柳樹生命力強盛，柳條插土就生，插到邊活到邊，折柳送別也喻意離別親友就如離枝柳條，到新的地方很快生根過活。

不過有另一種講法，說送柳不單叫親友不要走，「或許滿是離愁」，而是有「實際作用」。古人視柳可以「闢邪驅鬼」，北魏《齊民要術》記載：「正月旦取柳枝着戶上，百鬼不入家」，旅人帶上它，鬼怪望而生畏遠遠避開，旅途上便平安大吉，是古人對旅人途上安全的祝願云云。

漢代古人已折柳，據說當時灞橋是出入長安必經之路，灞橋兩岸築堤五里、栽柳萬株，記錄都城長安等地理狀況的古籍《三輔黃圖》記載：「灞橋，在長安東，跨水作橋。漢人送客至此，折柳贈別」，意思是在長安東邊有座灞橋，築在灞水之上，漢時古人親友離別出長安，多於此相送，臨別折柳相贈以示惜別；不但灞橋是送別地，大家farewell，黯然神傷，橋邊的柳條也順手成了餞別禮，送你柳枝，臨別兩依依。

之後南北朝時期，就有一曲《折楊柳》，用作軍歌，表達邊關軍人征戰勞苦、哀傷思鄉；也有詩作《折楊柳》：「同心且同折，故人懷故鄉」，表達遊子思鄉之情。柳及折柳已經由離別餽贈，發展出更多含義，如相思、思鄉，柳與傷感的關係更密切。

到唐朝，折柳送別更成為習俗，唐詩中折柳變成一種離別的儀式，在詩人筆下流傳，深入民間，人人都玩，柳樹在文人筆下也出現各種情懷、好壞，例如李商隱說：「為報行人休盡折，半留相送半迎歸」。柳樹見證人的離別，獻出柳枝供人表達情意，但李商隱筆下的柳，卻有人情味，詩人不將它折盡，留着翠枝迎接親友歸來；亦有筆下一些柳枝多情，擬人化了，不願看到離別愁緒，想把散落四方的人聚在一起，為人相聚而盼望；見證離別的柳，有時候又被文人遷怒，例如唐朝末年裴說曾寫詩怨懟柳樹：「思量卻是無情樹，不解迎人只送人」，將離別一腔幽怨，轉移到柳上了。

柳枝何嘗有情，不過文人的想像罷了；柳枝何嘗無情，都不過是文人情緒的宣洩。離別總讓人心煩意亂、黯然神傷，多情的人遷怒於外物，不如像北京冬奧閉幕式那樣，在離別一刻轉念，懷抱希望向前看，冬去春回頭，陪君再看柳，也可以呢；又或者懷抱唐代劉禹錫很有名的《竹枝詞》之心境看柳：「楊柳青青江水平，聞郎江上唱歌聲。東邊日出西邊雨，道是無晴卻有晴」，心若有晴，就OK！

▲ 折柳送別是中國古代民間習俗，將柳枝送給即將遠去的親友，以表離愁，而前晚北京冬奧閉幕式中，就出現了這樣的一幕，365個演員拿着發光「柳條」，緩緩走向台中間，無數道綠色光束升起，意味生命、希望。