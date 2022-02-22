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混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才

行政人員版 2022/02/22

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【本報訊】在「大辭職潮」下，去年各行各業的離職數字屢創新高，就連招聘接替人手亦相當困難。《微軟2021年工作趨勢指數》（Microsoft 2021 Work Trend Index）報告指出，約41

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欄名 : Good Job Insight

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