混合工作改善流程 助企業吸引挽留人才 行政人員版 2022/02/22 分享： 【本報訊】在「大辭職潮」下，去年各行各業的離職數字屢創新高，就連招聘接替人手亦相當困難。《微軟2021年工作趨勢指數》（Microsoft 2021 Work Trend Index）報告指出，約41 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 2022/02/21 亞企應對人才流失 宜增假期供培訓 留住人才關鍵 提高員工參與度 2022/02/18 留住人才關鍵 提高員工參與度 比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 2022/02/17 比利時改革勞工法 僱員試行4天工作 全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵 2022/02/16 全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵 美餐廳取消小費 提升工資留人才 2022/02/15 美餐廳取消小費 提升工資留人才 職場文化 求職招聘 職業生涯 商業 疫情 辭職 Microsoft Zoom 遙距工作 彈性工作