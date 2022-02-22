NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬

非同質化代幣（NFT）愈趨普及，同時也成為黑客主要目標，受網絡攻擊的機率亦大增。日前有網絡安全機構發現，有黑客利用NFT交易平台OpenSea早前更新的合約條款，向用戶發出類似官方更新的釣魚詐騙（

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