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特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架

行政人員版 2022/02/22

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由美國前總統特朗普（Donald Trump）創立的社交平台TRUTH Social，其測試版於去年12月對受邀客人開放。日前TRUTH Social產品總監（CPO）Billy B確定，該應用程式將

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欄名 : 科技新知

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