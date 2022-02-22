特朗普社交平台 TRUTH Social App Store上架 行政人員版 2022/02/22 分享： 由美國前總統特朗普（Donald Trump）創立的社交平台TRUTH Social，其測試版於去年12月對受邀客人開放。日前TRUTH Social產品總監（CPO）Billy B確定，該應用程式將 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 今日 NFT交易平台 OpenSea用戶失1300萬 蘋果賀NBA 75周年 推限量版無綫耳機 2022/02/21 蘋果賀NBA 75周年 推限量版無綫耳機 搭載Arc GPU筆電 Intel今年首季推 2022/02/21 搭載Arc GPU筆電 Intel今年首季推 Twitter打賞功能 新增加密幣種類 2022/02/18 Twitter打賞功能 新增加密幣種類 三星2.28綫上發布 新品陣容待揭盎 2022/02/18 三星2.28綫上發布 新品陣容待揭盎 科技行業 美國 特朗普 媒體 社交平台 iOS App Store TRUTH Social 政治